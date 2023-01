La metáfora de Hugo Lloris al recordar la final perdida con Argentina: "Fue como una..."

Tras la final del Mundial de Qatar 2022, en la que la Selección argentina venció a su par de Francia por 4-2 en la tanda de penales luego de igualar 3-3 en el tiempo reglamentario, se conoció que Hugo Lloris le puso punto final a su etapa como futbolista del seleccionado galo.

El arquero, referente y capitán del equipo campeón del Mundial de Rusia 2018, definió que a los 36 años era momento de darle paso a las nuevas generaciones del elenco nacional. En su diálogo con el canal Telefoot, el hombre del Tottenham repasó su camino con la camiseta de Le Blues.

El arquero no seguirá vistiendo la camiseta del subcampeón del mundo.

Sobre la reciente final del Mundial de Qatar 2022, Lloris eligió una particular metáfora. "Son momentos dolorosos y encima tuvimos un combate porque fue una pelea de verdad. Fue como una pelea de boxeo", manifestó quien disputará cuatro copas del mundo (Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022).

A la hora de recordar la tanda de penales, donde no pudo detener ningún remate argentino, Lloris expresó: "Te dices a ti mismo: ¿Qué podría haber hecho mejor?. Es algo que en mi carrera en lo que no necesariamente he tenido éxito. Desafortunadamente, esa noche, el éxito estuvo del lado de los argentinos".

Para finalizar, ante su retiro de la Selección de Francia, se refirió al posible futuro capitán del equipo comandado por Didier Deschamps: "Un jugador como Raphael Varane puede reclamar la capitanía pero también hay un jugador que está creciendo con potencia en todos los niveles, tanto adentro como afuera de la cancha e incluso en la vida del grupo y del vestuario, que es Kylian Mbappé".