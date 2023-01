Kevin Benavides en modo Scaloneta: emuló al Dibu Martínez y realizó un conmovedor pedido

Kevin Benavides sueña, se ilusiona y cree. El salteño está muy cerca de poder lograr su segundo Rally Dakar pero por delante tiene un duro escollo, que además es su compañero de equipo: Toby Price. Con una etapa por delante, el argentino sabe que mañana necesita acelerar al máximo, correr todos los riegos posibles si pretende quedarse con la carrera, y así lo expresó.

"Estoy muy contento por la etapa y por haber recortado diferencias en la general. Estar a 12 segundos no es nada después de tantas horas de carrera. Hoy en la etapa salí a apretar y lamentablemente me encontré a Matthias (Walkner) que se había comido un cortado. Estaba en el piso, estuve ahí asistiéndolo y pidiendo ayuda. Él estaba muy nervioso, me quedé con él hasta que vinieron los médicos. Reinicié la carrera y tampoco fue fácil resetearse para continuar los 100 km que me quedaban", explicó.

En la misma línea, agregó: "Mañana es por el honor. Tratar de acelerar lo máximo posible. Será un día corto, una especial rápida por lo que dicen pero nada es imposible hasta que se baje la bandera. Habrá que ir dándolo todo, con esa ilusión, es el mejor momento para poner la canción 'nos volvimos a ilusionar'".

"Les pido a los argentinos que necesito la fuerza de todos. Las buenas energías, las cosas positivas que puedan mandarme. Mañana voy a dejarlo todo para poner nuevamente la bandera en lo más alto, lo voy a intentar, que de eso no queden dudan. Voy a dejarlo todo", continuó Benavides.

Luego, ante una pregunta sobre qué le diría a Toby Price, emuló al Dibu Martínez con una de sus pícaras frases: "Guarda que te como (ja)". "Nada está dicho hasta que se baje la bandera, así que vamos a darlo todo. Manden fuerzas porque estamos dando lo mejor y vamos a lucharlo con mucha garra y corazón", cerró.