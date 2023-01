La satisfacción de Nasser Al-Attiyah y un sincero aviso de Sébastien Loeb

Nasser Al-Attiyah (Toyota) consideró "fantástico" haber finalizado el maratón del Rally Dakar 2023 en el Empty Quarter de Arabia Saudí con el coche en "buen estado" y sin haber tenido contratiempos. El qatarí fue tercero en las especial y sostiene una buena ventaja a su favor en la clasificación general de autos.

"Es fantástico haber terminado la etapa maratón con el coche en buen estado. Me conformo con un Top 5 diario, pues tengo suficiente margen en la clasificación. Estoy satisfecho con la jornada de hoy y aspiro a seguir así", comentó tras la meta. A falta de dos etapas, el qatarí acaricia su quinto Touareg al disponer de 1h27s10 sobre Sébastien Loeb, su más inmediato perseguidor.

Nasser salió ileso del Empty Quarter.

El francés, por su parte admitió que "no esperaba remontar tanto" después de ser trigésimo primero de la general en la segunda etapa y haber llegado al top tres. El alsaciano lleva cinco victorias de etapa consecutivas y un total de seis en esta edición del raid, demostrando que de no haber tenido tantos problemas era gran candidato a quedarse con el rally.

"Ha sido una jornada perfecta: sin errores, sin paradas, sin medias vueltas. Hemos rodado bien y el coche ha respondido sin problemas. Aspiramos al segundo puesto y estamos atacando para conseguirlo. Prefiero mi situación actual a la de la primera semana", avisó.

Loeb recordó que viene desde "muy atrás y firmado un buen rally en su conjunto", aunque no le haya acompañado, dijo, "la suerte". "No esperaba remontar tanto, pensaba que me colocaría a lo sumo en quinta posición, pero con intocables como (Carlos) Sainz, Stéphane (Peterhansel) y Yazeed (Al-Rajhi) en fuera de juego, ahora puedo aspirar al segundo puesto", valoró