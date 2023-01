La advertencia de Nasser Al-Attiyah que pone en alerta a sus rivales

Nasser Al-Attiyah (Toyota) recordó que cuenta con una ventaja holgada, más de hora y veinte sobre el segundo, en el Dakar y por eso no necesita atacar. "Hemos hecho una etapa impecable. Hemos llegado a la meta sin problemas porque no hemos atacado a fondo. Nuestro objetivo era terminar la etapa sin dañar el coche para no tener que repararlo solos por la noche", dijo tras terminar la primera etapa de las dos de la maratón sin asistencia técnica en el Empty Quarter.

Al-Attiyah advirtió que no va a asumir riesgos, menos en una etapa maratón en la que un problema podría cambiar su cómoda situación. "La situación es la que es y no vamos a atacar por el mero hecho de atacar pues contamos con una ventaja lo suficientemente holgada", razonó el qatarí que finalizó cuarto en la especial y tiene más de una hora de ventaja con su más cercano perseguidor en la general, el brasileño Lucas Moraes (Toyota).

Nasser en el Empty Quarter.

"Un día más y un día menos, según se mire. Es fantástico estar ya en la etapa 11, la primera parte de la etapa maratón. Ha sido difícil sortear algunas dunas pero el coche ha respondido muy bien. Hemos firmado un buen tiempo y sigo segundo en la general. Mi idea es seguir atacando y ver cómo reacciona Loeb", indicó Moraes.

El piloto sudamericano explicó que su coche "tiene mucha potencia y grandes ruedas" y eso le ayuda en el Dakar. "Hemos rodado con cuidado para que no sufriera el coche y la verdad que estoy tranquilo de cara a la segunda parte de la maratón", avisó.

Mattias Ekstrom (Audi), tercero en la undécima etapa, primera de las dos maratón del Empty Quarter, reconoció que tal vez fue "demasiado prudente" al pisar terreno desconocido. "No ha estado mal el día. Quizás hemos sido demasiado prudentes en este terreno pero era la primera vez que me encontraba con este tipo de dunas", indicó tras la meta. El único piloto de Audi que queda en el Dakar se mostró "contento" de haber llegado a la meta "con el coche en buen estado y sin problemas técnicos".