Fin de la novela: la urgente decisión de Boca con Rossi tras firmar con Flamengo

El pasado fin de semana Boca igualó sin goles en su primer amistoso del 2023. El mismo fue ante Independiente de Avellaneda en la provincia de San Juan. Este viernes, en el mismo escenario, se verá las caras ante Everton de Chile. El próximo 20 de enero, en Abu Dhabi, el equipo comandado por Hugo Benjamín Ibarra tendrá su primera prueba importante de la temporada.

Se trata del mano a mano contra Racing, el cual se disputará nada más y nada menos que en Abu Dhabi. El encuentro, que se desarrollará en el marco de la primera edición de la Supercopa internacional, será la primera vez que los equipos se vean las caras luego de la final que disputaron en San Luis a fines del 2022 (el partido se suspendió porque el Xeneize llegó a la quinta tarjeta roja).

En este contexto, Julio Pavoni dio detalles de la delegación de Boca que se subiría al avión en los próximos días. El mencionado periodista, que sigue el día a día del Xeneize, confirmó que Agustín Rossi no integraría la lista de personas que conformarán la se subirán al avión.

"Estoy en condiciones de afirmarlo, Agustín Rossi no viajaría al partido con Racing en Abu Dhabi. No está en la lista. No viajaría a Abu Dhabi. Yo me aventuro en decir que el arquero titular es Javier García y no Sergio Romero", manifestó en la pantalla de TyC Sports Verano.

"Hasta el día de hoy, Rossi no viaja. Pueden pasar cosas de acá al 15 (el día del viaje), quedan tres días. En principio, Agustín Rossi no viaja a Abu Dhabi para enfrentar a Racing. Entiendo esto como una resolución como consecuencia del precontrato que firmó con Flamengo".