El plan de Nasser Al-Attiyah para evitar riesgos en la etapa previa a la Maratón

Nasser Al-Attiyah (Toyota) explicó que en la décima etapa evitó riesgos innecesarios antes de la doble jornada del Dakar en el Empty Quarter (Cuadrante vacío), donde no contarán con asistencia. Este miércoles los pilotos tuvieron la primera toma de contacto con la especial más corta del raid, con una incursión en el desierto que les acompañará en las próximas jornadas.

"Ha sido una especial corta, pero dura. Hemos llegado al Empty Quarter y ha sido una buen test para mañana y el día siguiente. Conocemos exactamente todo lo necesario para encararlo. Tengo buenas sensaciones con el coche y no hemos cometido errores", indicó tras cruzar la meta. Al-Attiyah dijo que esta vez no ha "atacado" en la etapa que conquistó Sébastien Loeb.

"No quería asumir riesgos. Los próximos dos días son muy importantes", explicó el cuatro veces campeón del Dakar, quien recordó que llevará detrás al sudafricano Giniel de Villiers, su compañero de equipo, por si surge algún contratiempo en la maratón. En la general, mantiene la distancia con respecto a Lucas Moraes (1h21m34s) cuando restan cuatro etapas para el final.

El Audi de Ekström.

Mattias Ekström, último piloto de Audi que permanece en la carrera tras el abandono de Carlos Sainz ayer, se enfrentó a la primera etapa 100% dunas de su carrera y terminó segundo. Tras completar el tramo, expresó: "El auto va muy bien en las dunas, pero para mí era la primera vez, así que he avanzado con cuidado en la primera parte para no cometer ningún error tonto y en la segunda parte, todo bien. No es la carrera que esperábamos".

"Teníamos la esperanza de conseguir, en mi caso, un Top 3. Hemos logrado, al menos, mostrar que logramos un buen ritmo. Lo malo es que nos hemos topado con demasiados problemas. Esta segunda semana nos ofrece la ocasión de adquirir más experiencia para volver aún más fuertes en el futuro", cerró.