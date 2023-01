Chiqui Palet: "Volver a las Leonas tras la lesión me motivó a seguir"

El impulso que traía la carrera de Gianela Palet de repente se detuvo. Esa maldita lesión de ligamento cruzado en la rodilla frenó un envión que no tenía techo y sintió, en carne propia, qué era estar en la mala. Su camino lógico decantaba en la Copa del Mundo Junior, lugar en el que tenía plaza asegurada, pero el destino diagramó otra cosa.

Lejos de bajonearse y tirar la toalla, Chiqui sacó fuerzas de donde pudo y encaró su recuperación con el objetivo de volver mejor que antes: "El 2022 fue un año de aprendizaje, duro al principio por todo el tema de la recuperación (la lesión fue a fines del 2021). Me sirvió para hacerme fuerte de cabeza e intenté tomarlo con calma".

Fueron muchos días de sesiones de kinesiología, de consultas médicas, de entrenamientos particulares lejos de una bocha. Todo ese combustible lo canalizó para explotarlo en su ansiado regreso, algo que se concretó, además, con su convocatoria a las Leonas para los Juegos Odesur: "Me incentivó mucho la citación, creo que fue una manera de demostrar que estaba presente y lo disfruté mucho. Todos los deportistas estamos expuestos a estos imponderables de lesiones y hay que estar preparado cuando tocan".

River, otro acierto en su carrera (Random Sport)

Además de su retorno a nivel selección, Palet también tuvo un cambio grande con la decisión de mudarse para vivir en Buenos Aires defendiendo los colores de River Plate: "Fue una experiencia muy linda. Me abrieron las puertas desde el primer día, entendiendo los tiempos de una persona que llega del interior. Llegué lesionada y pude terminar con muchos minutos en cancha".

Con el calendario renovado y corriendo nuevamente, la delantera traza sus deseos para el 2023 que se avecina, todavía sin destino deportivo: "Me propuse disfrutar de los momentos, algo que quizás antes de la lesión no hacía o no era tan consciente de lo que vivía. Quiero viajar y seguir sumando experiencia para continuar compitiendo en el máximo nivel".