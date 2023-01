El Inter Miami de Beckham no se rinde y sueña con Messi: "Si viene..."

El Inter Miami, de los potenciales destinos en los cuales Lionel Messi puede disfrutar de los últimos años de su carrera, parece ser el que más ventaja lleva en esa hipotética carrera y, obviamente estando al tanto de que el 30 de junio finaliza el vínculo de Leo con el PSG, también se está jugando sus fichas en este plan de seducción. El coqueteo del equipo de David Beckham hacia el rosarino no es nuevo y es justamente el empresario inglés quien mayoritariamente lo lleva adelante.

Phil Neville, entrenador del Inter Miami.

No obstante, en las últimas horas, el director técnico del Inter Miami, Phil Neville, fue consultado con la posibilidad de contar con Messi y se animó a fantasear: "Cualquier acuerdo para incorporar un jugador franquicia de este nivel es complicado. Lleva tiempo. Pero, ¿por qué no? Yo creo que podría pasar. Todo el mundo ve a la MLS como una gran liga. Si viene Messi, estaría feliz porque me gusta jugar con los mejores y aprender de ellos".

El actual contrato de Messi en PSG finaliza el 30 de junio.

Pese a las intenciones del equipo de Beckham, según aseguran desde Francia, lo más probable es que Messi termine renovando por, al menos, un año más en el PSG. Y hasta van más allá: ya habría un principio de acuerdo.

De todos modos, esta opción de la MLS nunca ha sido descartada por el astro argentino de 35 años, quien además tiene propiedades y negocios en Miami. Por ahora, van a tener que esperar. Pero quién dice que en unos años...