US Open: Alcaraz le ganó una batalla a Sinner y Del Potro hizo un contundente pronóstico

"Todavía me siento jugador, no me veo como extenista", soltó Juan Martín Del Potro en su regreso al US Open. El tandilense volvió al lugar donde forjó su leyenda y, entre otras cosas, reveló que hay una rivalidad entre dos jóvenes que tiene potencial para ser el Roger Federer-Rafael Nadal del futuro: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, que no defraudaron y dieron un espectáculo de tenis en la noche neoyorquina.

Alejado de las canchas desde febrero, Del Potro aseguró que todavía se piensa como jugador: "Cuando los veo jugar digo que yo tengo que estar ahí". Sin embargo, la Torre de Tandil ofició de comentarista para el gran partido de los cuartos de final del US Open entre Alcaraz, de 19 años, y Sinner, de 22, y se deleitó con el enorme nivel que demostraron las grandes promesas (que ya son realidad) del circuito.

En la previa como invitado a El Set de Flushing Meadows, Delpo definió a esta joven rivalidad como la próxima atracción del tenis: "El duelo que vamos a ver esta noche puede ser el Federer-Nadal de los próximos años, o esa rivalidad que ya se está creando. Además, Carlitos no le ganó y quiere ganarle, ¿qué mejor que hacerlo en este torneo? Cuando vi todos los condimentos sobre la mesa, decidí venir. Espero disfrutarlo", analizó el argentino.

"La ventana de una posible vuelta la voy a dejar abierta mientras sigo en la búsqueda de un tratamiento que me funcione. Hoy, mi prioridad es poder vivir sin dolor"



uD83DuDDE3? Juan Martín Del Potro a @ESPNtenis pic.twitter.com/hkQ5fFW9oV — ESPN Tenis (@ESPNtenis) September 8, 2022

Finalmente, Alcaraz y Sinner jugaron un partidazo que disfrutaron todos los fanáticos, incluyendo al campeón del US Open 2009 desde la cabina de transmisión de ESPN: "Estoy fascinado con el nivel de estos niños", expresó Del Potro.

ALCARAZ BEHIND THE BACK WHAT?!!?!?! pic.twitter.com/ylewLwrqxu — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2022

Por primera vez en el circuito ATP, Alcaraz pudo vencer a Sinner, pero tuvo que dejar todo para vencer al italiano: fue 6-3, 6-7, 6-7, 7-5 y 6-3 para el español, que levantó un match point de su rival en el cuarto set. Ahora, enfrentará al local Frances Tiafoe, que eliminó a Nadal, en su camino para llegar al número uno del ranking mundial.