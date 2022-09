Del Potro fue al US Open y reveló por qué le cuesta tanto esta nueva etapa: “Todavía me…”

El US Open es sinónimo de Juan Martín Del Potro. Desde su consagración en 2009 en una final mítica ante Roger Federer, el tandilense forjó un lazo eterno con Flushing Meadows y los fanáticos que asisten al último Grand Slam de la temporada. Por esta razón, el regreso de uno de los favoritos de Nueva York fue todo un evento en la tarde del miércoles y dejó una frase que ilusiona a todo el tenis.

Delpo llegó al Billie Jean King National Tennis Center de traje y empezó a firmar autógrafos y sonreír para las cámaras inmediatamente después de bajarse del auto. En el día que se definieron los semifinalistas para el US Open, el tenista argentino más destacado del siglo habló de su condición de ¿exjugador?: "Todavía me siento jugador, no me veo como extenista", disparó.

En charla con El Set de Flushing Meadows, Del Potro, que jugó su último partido el febrero pasado en el Argentina Open, sorprendió a todos con su frase, que generó un gran revuelo en las redes sociales: "Este [el US Open] es mi lugar, cuando los veo jugar digo que yo tengo que estar ahí”, cerró.

DEEsta edición del US Open es tan especial como decisiva. Nueva York consagrará a un campeón de Grand Slam inédito, ya que ninguno de los semifinalistas ganó un major antes. Como si fuera poco, Casper Ruud y Carlos Alcaraz pueden convertirse en número 1 del mundo si ganan el torneo (o si uno llega a la final y el otro no), por lo que Delpo recordó cómo fue su propia experiencia de estar cerca de ser el mejor tenista del ranking luego de pasar por la Gran Manzana: "Hace un ratito me lo crucé a Juan Carlos Ferrero [coach de Alcaraz] y estuvimos charlando un poco de qué puede estar sintiendo Carlitos en este momento...", comenzó a relatar.

"Le conté que me pasó una situación similar. En 2018, yo pierdo la final acá, estaba tres del mundo y estaba super agotado, pero había hecho cuentas de que si en Shanghái, Paris-Bercy, Masters de Londres y hacía un buen Australia, podía quedar número 1. Si hacía mejor torneo que Nadal, Djokovic y Federer... no la tenía fácil, ja. Por eso fui a China cansado y me terminé lesionando, cosas de la vida", reflexionó Delpo, antes de asegurar que tanto Rudd como Alcaraz "ya tienen el 1 en mente".