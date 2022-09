Un ex Boca, lapidario con los excompañeros de Riquelme que lo critican: “Salen a matarlo cuando él se inmoló por ellos”

Las críticas a Juan Román Riquelme fueron muchas en el último tiempo. Cuestionado ante cada decisión, por unos o por otros, el vicepresidente de Boca no es ajeno a los comentarios sobre su gestión en el club. Y entre tanto palo, hay una persona que lo defiende. Se trata de Diego Rivero, exjugador del Xeneize y quien fuera compañero de Román, con quien mantiene una amistad de años. El Burrito fue lapidario con los que critican al histórico, quien "se inmoló por ellos" en otros momentos.

Riquelme y Rivero, en su etapa en Boca.

En diálogo con Cómo te va de D Sports Radio, Rivero afirmó: “A Román lo veo feliz. Lo cagan a palos, pero ojalá que siempre le vaya bien. Lo quiero un montón. No estoy en el día a día, no sé las cosas que hace, pero está todo el día pensando en el club, en las mejoras, tratar de hacer bien las cosas... A la vista está, las inferiores están bien, sacan chicos”.

Más adelante, el Burrito se refirió a los liderazgos dentro de los planteles y valoró a Riquelme como uno de los mejores: “Líder es tratar de ayudar siempre al compañero, después si somos amigos no importa. Las cosas claras. El líder siempre hace cosas que no se ven y no lo está divulgando. Eso es lo más lindo y valorable para mí. He visto a Román con muchachos que por ahí no hablaban mucho, dándoles consejos y siempre poniéndole la espalda”.

“Lastimosamente me duele ver que algunos jugadores salgan a matarlo cuando él se inmoló por ellos, pero son situaciones que pasan. Por eso el líder siempre hace cosas y nadie se entera. Siempre para que el equipo mejore y gane”, criticó Rivero.

El exmediocampista de Chacarita, San Lorenzo y Boca, de actualidad en Atlas en la Primera C, fue invitado tres veces a ver a Boca en los partidos contra Godoy Cruz y Rosario Central, y una más para ver al equipo Senior.

En ese sentido, explicó que no aceptaría una invitación de Riquelme para ver un encuentro en su palco: “No, se pone nervioso. Hay que dejarlo tranquilo. Tengo la suerte de que me invite a comer. Me encantaría, pero es tanta la adrenalina que se maneja que prefiero que esté tranquilo”.

Además, Rivero dio su impresión sobre el Superclásico que se viene y afirmó: “No veo a River más vulnerable, está muy bien. Son muchos años de competir ahí arriba y los rivales te van conociendo. Los clásicos se viven, no importa cómo se juegan. La gente se tiene que ir contenta a la casa”.

“Quiero mucho al club. Me dio mucha felicidad y tengo amigos. Recuerdo todo. Llegar al club a los 30 años, nunca esperé esa oportunidad. Campeonar, jugar la Libertadores, llegar a la final... Estar con esos fenómenos. Cómo no quererlo”, cerró Rivero.