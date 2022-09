Mbappé reveló el verdadero motivo por el que le dijo "no" al Real Madrid: quién lo llamó

Desde que comenzó el 2022, una de las grandes novelas del mercado de pases europeos fue la que protagonizó Kylian Mbappé. El francés tenía contrato hasta fines de junio con el París Saint Germain y, a partir del primer día del año pudo comenzar a negociar su futuro como agente libre. Cuando todo parecía indicar que armaría sus valijas para convertirse en refuerzo del Real Madrid, algo cambió y finalmente se quedó en su país de origen.

Tras extender su vínculo, con un acuerdo multimillonario hasta el 2025, el delantero campeón del Mundial 2025 reveló uno de los principales motivos que lo llevó a aceptar el desafío de quedarse a compartir equipo con Lionel Messi, Neymar Jr y compañía para intentar levantar, de una vez por todas, la UEFA Champions League.

En diálogo con el The New York Times, el jugador confesó que mantuvo un diálogo privado con Emmanuel Macron, presidente de Francia: “Jamás imaginé que iba a hablar con el presidente sobre mi futuro, sobre el futuro de mi carrera, así que es algo loco, realmente algo loco”. Además, explicó: "'Quiero que te quedes. No quiero que te vayas ahora. Eres muy importante para el país’. Cuando el presidente te dice eso, eso cuenta”.

“Tienes tiempo, puedes quedarte otro poquito”, fue otra de las frases que reveló Mbappé con respecto a la charla que mantuvo con una de las personas más importantes del país galo. Sobre sus posibilidades de, en algún momento, ser jugador de la Casa Blanca, soltó: “Nunca sabes lo que va a pasar. Nunca he estado ahí pero parece como si fuera mi casa o algo parecido”.

Con el objetivo de seguir escribiendo su nombre en los libros de historia del deporte más popular del mundo, el francés comenzará junto al PSG un nuevo desafío. El elenco de la capital se verá este martes, desde las 16, las caras con Juventus por la primera fecha del Grupo H de la UEFA Champions League.