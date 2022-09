A qué hora y cómo ver en vivo un nuevo debut de Leo Messi en la Champions League

En el marco de la primera fecha del Grupo H de la UEFA Champions League, el París Saint Germain recibirá, en el Parque de los Príncipes a Juventus. El encuentro comenzará a las 16 y podrá observarse en vivo por las señales de ESPN y Star+. Lionel Messi será titular en el elenco francés.

Por 19° temporada ininterrumpida el capitán de la Selección argentina dirá presente en el torneo más importante de clubes del Viejo Continente. Hasta el momento, logró levantar en cuatro ocasiones la Orejona: temporada 2005/06 (vs Arsenal), 2008/09 (vs Manchester United), 2010/11 (vs Manchester United) y 2014/2015 (vs Juventus).

El ganador de siete Balones de Oro ha dicho participado en 156 encuentros y con 125 goles es el segundo goleador histórico de la competición solamente por detrás del portugués Cristiano Ronaldo, el gran ausente de la temporada 2022/23 ya que los Diablos Rojos no lograron clasificar.

En cuanto a la visita, Leandro Paredes fue incluido en la lista de jugadores de la Vecchia Signora que viajaron a Francia para el debut. El mediocampista, surgido en las divisiones inferiores de Boca Juniors llegó, a préstamo y con opción de compra, recientemente al elenco italiano. Por otro lado Ángel Di María, otro ex jugador del PSG, no dirá presente por no encontrarse en óptimas condiciones físicas.

Ya en la segunda temporada de Lionel Messi en el fútbol francés, luego de una período de adaptación necesario, el Paris Saint Germain apuntará nuevamente todos sus cañones a quedarse por primera vez en su historia con el tan preciado título. De esta manera el elenco dirigido por Christophe Galtier, intentará volver a jugar la final, que en ésta edición se desarrollará en Estambul, Turquía.

Por el mismo grupo y en simultáneo pero en Lisboa, Benfica debutará como local de Maccabi Haifa, de Israel. Nicolás Otamendi y Enzo Fernández, una de las sorpresas de la lista previa del seleccionado argentino para los próximos amistosos, estarán en el equipo portugués.

La agenda completa del primer día de competencia: