Tiafoe dio el gran golpe del US Open: eliminó a Rafa Nadal

Rafael Nadal llegó a Nueva York con la ilusión de llevarse el tercer Grand Slam de la temporada. El US Open no sería fácil, pero no iba a verse las caras con Novak Djokovic. Sin embargo, Frances Tiafoe tenía otros planes: el estadounidense jugó en un enorme nivel ante su gente y eliminó al manacorí en los octavos de final por 6-4, 4-6, 6-4 y 6-3.

"Ahora si creo que le puedo ganar a Nadal", dijo Tiafoe.



Lo lograste, Frances. Lo lograste.pic.twitter.com/TF59p3e9cf — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 5, 2022

El ambiente en el Arthur Ashe era eléctrico. El local Tiafoe frente al gran favorito Nadal. El estadounidense, preclasificado número 22 en el torneo, tuvo las riendas del partido en todo momento. Rafa, que no había perdido ni un partido de Grand Slam en el año, no estuvo cómodo con excepción de la segunda manga. El resultado menos esperado en la previa terminó siendo el más lógico por el desarrollo.

En la previa, Tiafoe había asegurado que, tras dos derrotas ante Rafa, ahora estaba listo para vencerlo. Una vez concretado el batacazo, el estadounidense no sabía que decir: "No tengo palabras, jugué un tenis increíble, pero... no tengo palabras", expresó emocionado.

Esta edición del US Open es apenas el quinto Gran Slam que no tendrá la presencia de Djokovic, Nadal o Roger Federer en los cuartos de final desde 2004. Sin dudas, lo de Tiafoe fue un triunfo histórico.

Ahora, Tiafoe enfrentará al bielorruso Andrey Rublev en cuartos de final. El último estadounidense que levantó el US Open y se convirtió en profeta en su tierra fue Andy Roddick en 2003: ¿podrá Big Foe quedarse con el título?