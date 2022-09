Dubái 2009: cuando Los Pumas 7s fueron subcampeones del mundo

Lucas González Amorosino sigue despuntando el vicio como jugador de la Primera de Pucará en el Top 13 de la URBA y además es columnista del canal del rugby ESPN. En Dubái 2009 fue uno de los integrantes del equipo que se llevó la medalla de plata, la única de la historia que se consiguió en los Mundiales de Seven para las vitrinas de la UAR. Además, es recordado por el magnífico try que hizo en Nueva Zelanda ante Escocia, con el que Los Pumas clasificaron a los cuartos de final del Mundial 2011.

Consultado por MDZ, recordó dos risueñas anécdotas de aquella Copa del Mundo 2009: “En ese torneo yo dormía con Santiago Gómez Cora, que era el capitán –hoy head coach de Los Pumas 7s, selección que dirige desde 2013-. Hacía mucho calor y como yo no podía dormir con el aire porque me enfermaba, se lo apagaba. Santi lo prendía de noche y yo lo quise bajar un poco. Estaba con la luz apagada y no me di cuenta, se lo puse con la calefacción a 30 grados más el calor que normalmente hacía en Dubái… “Y me tiré a dormir. Eran como las 3 de la mañana y Santi se levantó todo transpirado, pensaba que tenía 40° de fiebre. Se sentía mal, no sabía lo que le estaba pasando. Finalmente todo pasó y fue que yo había puesto la calefacción en Dubái: debí ser el único en el mundo que hizo eso”.

La otra anécdota, también muy graciosa, fue con un motivador nato, un personaje único que sobresale dónde quiera que esté, y que fue un inflador anímico para el staff y los jugadores. Así lo cuenta Lucas González Amorosino: “A Dubái nos vino a ver Guillermo Cóppola con un grupo de amigos que estaban en París. Se tomaron un avión para poder llegar a vernos. Nos trajo confianza y quiso además venir al hotel para darnos una charla técnica, motivacional. Fueron cuatro días increíbles en los que nos acompañó. Fue muy lindo estar con Guillermo en Dubái, además de contar con muchos amigos de Pucará que nos alentaron sin parar. Fue un gran, pero gran viaje”.

Bustos Moyano en el debut ante Uruguay. (Foto: gentileza Gentileza RCH / UAR)

EL RESUMEN DE LA ACTUACIÓN ARGENTINA EN EL MUNDIAL

Dubái 2009 fue el mejor puesto de la historia para Los Pumas 7s. Segundos detrás de Gales, perdieron en una definición increíble cuando tuvieron la última posesión y no la pudieron aprovechar por una jugada que no prosperó.

El 19 a 12 para los Dragones Rojos sorprendió al mundo del rugby, que por primera vez no vio levantar la copa a Fiji, Nueva Zelanda o Inglaterra, ni tampoco tenerlos entre sus finalistas así como a Sudáfrica o Australia, los especialistas en esta modalidad.

Argentina integró la Zona F, en la que superó por 19 a 7 a Uruguay, por 40 a 5 a Zimbawe y por 14 a 0 a Gales. En los cuartos de final dio el golpe, al eliminar a Sudáfrica por un apretado 14 a 12. En las semifinales dejó en el camino a Kenya, por 12 a 0, para caer en la definición, por 19 a 12 frente a los galeses.

EL PLANTEL ARGENTINO

Duncan Forrester fue el Head Coach del seleccionado que contó con el siguiente plantel:

Bustos Moyano, Martín (Córdoba Athletic)

Cáceres, Dino (Tucumán Lawn Tennis)

Camacho, Gonzalo (Buenos Aires)

Figuerola, Agustín (CASI)

Gómez Cora, Pablo (Lomas Athletic)

Gómez Cora, Santiago (Lomas Athletic)

González Amorosino, Lucas (Pucará)

López Fleming, Lucio (SIC)

Merello, Francisco (Regatas Bella Vista)

Piccaluga, Santiago (Newman)

Rodríguez Gurruchaga, Martín (Atlético del Rosario)

San Martín, Horacio (Tala, Córdoba)