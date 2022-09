La honestidad brutal del coach de Los Pumas tras la goleada de los All Blacks: “Fuimos….”

Tras haber logrado la semana pasada el primer triunfo en la historia en condición de visitante contra los All Blacks (25-18), Los Pumas volvieron a jugar este sábado contra los neozelandeses en territorio maorí, pero esta vez el partido se dio de una manera totalmente distinta. Fue paliza: 53-3 a favor de los Hombres de Negro. Y el entrenador de la selección argentina de rugby, el australiano Michael Cheika, no dudó en reconocer la superioridad del rival.

Los Pumas fueron ampliamente superados en Hamilton.

"Fallamos en la defensa y en la batalla física. En esta clase de encuentros, esa es una ventaja que no se puede dar. La consecuencia estuvo en el abultado resultado. Veníamos de vencer la semana anterior a los All Blacks y jugar un partido excelente, pero esta vez fuimos vencidos por mucha diferencia. Nueva Zelanda fue muy superior en todos los aspectos del juego", se lamentó Cheika, luego del encuentro disputado en Hamilton por la cuarta fecha del Rugby Championship, que no tuvo nada que ver con el acaecido en Christchurch en la jornada anterior.

Tras esta goleada, la Argentina, que arrancó la fecha 4 como puntera del certamen, quedó última. Aunque están todos pegados. Nueva Zelanda tiene unidades y luego la siguen Sudáfrica, Australia y Los Pumas con nueve.

La selección dirigida por Cheika aún debe jugar contra los Springbocks. Los recibe en la cancha de Vélez, el 17/9. Y una semana más tarde va a África.