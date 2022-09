El divertido video de Julián Álvarez jugando a ser Spider-Man en realidad virtual

La Araña se divierte en Manchester. Julián Álvarez, después de convertirle el primer gol en la victoria 3 a 0 de la Selección argentina frente a Jamaica en New Jersey, se reincorporó a los entrenamientos con Manchester City en la previa del clásico de la ciudad contra Manchester United de este domingo. Su club, en redes sociales, compartió un divertido video del delantero jugando a ser Spider-Man con un casco de realidad virtual. Allí, el joven argentino contó por qué le dicen Araña y elogió a Sergio Agüero, ídolo Cityzen.

"Me dicen araña desde que tengo cuatro, cinco años. Quedó de un día ese apodo jugando con mis hermanos y amigos. Desde ahí me empezaron a llamar todos así. Fui creciendo con ese apodo. Pocas personas me llamaban por ni nombre, siempre fue muy natural que me digan Araña", contó, un poco vergonzoso, Julián.

"Recuerdo que jugaba con mis hermanos, con chicos más grandes, la pasaba bien, me divertía. Siempre me gustó jugar al fútbol, no recuerdo bien lo que hacía yo, es difícil hablar de uno, pero me iba bien", recordó consultado por un video en el que su papá decía que "parecía que tenía varias patas" y que "no le podían quitar la pelota".

"Mis papás siempre estuvieron acompañándome, toda mi familia. Mi viejo acompañándome a mí y a mis hermanos. Es muy lindo tener esos recuerdos, habiendo logrado todo lo que logré", dijo Álvarez.

El delantero de Manchester City también comentó por qué empezó a hacer el festejo con las manos como Spider-Man al lanzar la telaraña: "Fue en 2019, yo estaba jugando en River. Me dijeron que si hacía un gol lo festejara así. Eran mis primeros partidos. Lo festejé, hubo después varios goles que no seguí con ese festejo y después sí quedó ese festejo".

Más tarde, a Álvarez le propusieron darle "el poder" de convertirse en Spider-Man a través de un casco de realidad virtual. Divertido, el joven delantero trató de aprender a jugar y lanzar telarañas, aunque no logró entenderlo del todo. "Soy una araña terrenal, no puedo subir a ningún lado, ja, soy del piso", rio el futbolista.

Los elogios del Kun Agüero y la respuesta de Julián Álvarez

Durante la entrevista con el equipo de prensa del club, Álvarez vio algunos videos de Sergio Agüero con elogios para él y su alegría cuando convirtió el primer gol ante Liverpool en la Community Shield. "Es una persona importante para este club, el fútbol mundial y la Selección. Compartí tiempo como sparring y como compañero en la Copa América. Es muy divertido, siempre dándome consejos, intentaba mirarlo para aprender de él. Es una gran persona y todos sabemos lo que hizo a nivel mundial. Es un orgullo que diga esas cosas", aseguró Julián.