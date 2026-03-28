Max Verstappen explotó en Japón: eliminado en Q2 y muy crítico con su Red Bull

Max Verstappen no logró avanzar a la Q3 en el Gran Premio de Japón y descargó su frustración por el rendimiento del monoplaza.

La clasificación del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 dejó a Max Verstappen fuera de la Q3 tras quedar eliminado en la segunda tanda en el circuito de Suzuka. El neerlandés terminó en la undécima posición, sin encontrar el ritmo necesario para meterse entre los diez mejores en una sesión en la que evidenció dificultades con su monoplaza.

En un trazado donde supo encadenar cuatro victorias consecutivas, esta vez no logró repetir ese dominio y quedó por detrás de otros competidores, incluidos su compañero Isack Hadjar y el joven Arvid Lindblad.

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11: Verstappen

12: Ocon

13: Hulkenberg

14: Lawson

15: Colapinto

16: Sainz#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/4dfd0tfDTn — Formula 1 (@F1) March 28, 2026 La reacción de Max Verstappen tras quedar eliminado en Q2 La reacción de Verstappen no tardó en llegar. Apenas finalizada la sesión, expresó con claridad su malestar: “Es inmanejable este auto”, disparó por radio. A lo largo de la clasificación se lo vio incómodo, con problemas para lograr estabilidad en un circuito que exige precisión.

El enojo de Max Verstappen luego de quedar eliminado en Q2 en Suzuka El enojo de Max Verstappen luego de quedar eliminado en Q2 en Suzuka La falta de confianza en el auto se reflejó en sus tiempos y en la imposibilidad de cerrar una vuelta competitiva que le permitiera avanzar a la Q3.

En paralelo, también quedaron eliminados en la Q2 el español Carlos Sainz y el argentino Franco Colapinto.