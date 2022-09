Mar del Plata 2001: la Fiebre Puma se desató en La Feliz y hubo bronce

El Mundial de Seven Mar del Plata 2001 fue todo un acontecimiento para el deporte argentino. Los Pumas 7s llegaban de un quinto puesto en el Mundial de XV en Gales 1999 y la expectativa era enorme, en la ciudad turística por excelencia y con un equipo conformado con jugadores que venían del exterior, todo estaba dado para disfrutar de un gran torneo.

Diego Albanese, autor del recordado try ante Irlanda llegaba desde Grenoble de Francia. Agustín Pichot y Felipe Contepomi, figuras rutilantes del rugby argentino desde el Bristol de Inglaterra y Nani Corleto, el que unos años más tarde, en 2007, eclipsaría a toda Francia con su eterna corrida en el Stade de France, llegaba en ese entonces desde el Narbonne de ese país.

El torneo se jugó a estadio lleno del 26 al 28 de enero. El José María Minella de La Feliz explotó durante tres jornadas consecutivas. La Argentina integró el Grupo A y finalizó segundo detrás de Fiji en la zona de grupos, para luego jugar por los Cuartos de Final de la Copa de Oro.

Equipo Los Pumas Sevens MDQ 2001. (Foto: Gentileza Rugby Champagne y UAR)

En la primera fase Los Pumas 7s vencieron a Rusia por 49 a 7, a Corea del Sur por 27 a 14, a Irlanda por 33 a 12 y finalmente a Kenia por 36 a 7. La única derrota fue ante los fijianos por 19 a 12.

En los otros grupos, Sudáfrica ganó los cinco partidos de la Zona B y se clasificó para el Oro junto a Canadá. En el grupo “C” los mejores fueron Nueva Zelanda e Inglaterra y los que pasaron en la “D”, hicieron lo propio Australia y Samoa.

La Argentina debía cruzarse contra los Springboks en un choque directo para ir por una medalla. Los otros duelos eran Australia vs. Inglaterra, Fiji vs. Canadá y Nueva Zelanda vs. Samoa.

Los Pumas 7s comenzaron 12 a 0 abajo y se recuperaron con tries de Agustín Pichot y Felipe Contepomi para pasar al frente. El segundo tiempo fue una batalla que terminó con Los Pumas 7s por primera vez en una semifinal, al ganar por 14 a 12.

La lucha por el Oro enfrentó a Fiji vs. Australia y a los All Blacks vs. Argentina. Los Wallabies dieron el golpe y eliminaron a los eternos candidatos, por 22 a 14. Los Pumas 7s no pudieron con Nueva Zelanda, que fue contundente ante cada falla argentina, y le ganaron 31 a 7. La medalla de bronce fue un gran premio para un equipo que revolucionó a toda una ciudad y a un país entero.

El campeón fue la Nueva Zelanda de Eric Rush y Jonah Lomu, que superó a Australia por 31 a 12.

EL PLANTEL ARGENTINO

Albanese, Diego (Grenoble, Francia)

Baraldi, Pedro (Jockey de Rosario)

Contepomi, Felipe (Bristol, Inglaterra)

Corleto, Ignacio (Narbonne, Francia)

Gaitán, Martín (CASI)

Leonelli, Francisco (La Tablada, de Córdoba)

Núñez Piossek, José Huirapuca (Tucumán)

Phelan, Santiago CASI

Pichot, Agustín (Bristol, Inglaterra)

Senillosa, Hernán (Hindú Club)

El TESTIMONIO por Martín Gaitán

“Mar del Plata fue una revolución con el mundial”

Martín Gaitán jugaba en el CASI y fue uno de los jugadores que logró el bronce en Mar del Plata 2001. Así rememoró lo que fue un acontecimiento inmenso para nuestro rugby: “Lo que más me acuerdo de ese mundial fue el impacto que tuvo la llegada de los chicos que jugaban en Europa. Jugadores que eran reconocidos mundialmente y para nosotros eran súper estrellas. Los casos de Agustín Pichot, Felipe Contepomi, Diego Albanese y Nani Corleto”.

La importancia de ser locales y el efecto que lograron en el equipo. Así lo manifestó el Negro Gaitán, quien hoy es parte de la UAR con Conecta Rugby: “Que compartieran con nosotros el plantel, con los que veníamos jugando el seven era un tremendo orgullo, nos daba muchísima confianza y un impulso enorme”.

La repercusión que tuvo ese Mundial fue masiva en la Ciudad Feliz. Las postales del estadio José María Minella colmado fueron un gran incentivo para llegar a dónde se llegó con el equipo: “Por otro lado, lo que generaba un evento mundial en una ciudad como Mar del Plata, que estaba acostumbrada a realizar todos los años el torneo de verano de fútbol. Pero que en esta ocasión fue una revolución, generada por ser nada menos que una Copa del Mundo de rugby y realmente fue sorprendente para todos”, recordó Martín Gaitán.