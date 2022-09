Qué dijo Gallardo del penal no cobrado para River ante Patronato: “Esas cuestiones ya…”

En La Rioja y ante Patronato, River se despidió de la Copa Argentina luego de no haber podido imponerse en la tanda de penales. Post partido fue Marcelo Gallardo quien sostuvo un mano a mano con TyC Sports y, además de analizar lo sucedido dentro del campo de juego, se refirió a la polémica jugada del penal que no le cobran a su equipo en el primer tiempo cuando se encontraba por encima en el marcador.

Sobre una de las polémicas de la noche tras el penal que Fernando Espinoza decidió no cobrar a los 18 minutos de la primera etapa, manifestó: "No quiero hablar más. Esas cuestiones ya exceden a lo que yo pueda decir. Sin embargo hago foco en lo nuestro, en lo que no pudimos hacer en esta segunda parte del año".

A la hora de referirse a cómo su equipo se repondrá de un año en el que no pudo cumplir los objetivos, soltó: "Primero que nada siendo autocríticos como lo hemos sido siempre. Se nos ha caracterizado por ser un equipo autocrítico con las exigencias que nos ponemos nosotros para encarar el año. En estos momentos hay que estar más que nunca serenos, más allá de la desilusión que nos invade, que creo que es la de muchos".

Con respecto al cariño del hincha, Gallardo expresó: "Sin dejar de agradecer, como siempre digo, el acompañamiento de la gente. Esto en otra época hubiese sido mucho más difícil sostenerlo, sin embargo lo que ha ocurrido en todos estos años la gente ha acompañado con una fidelidad enorme. Con un respeto que a veces es difícil sostenerlo en el fútbol. Eso es para destacar. Ha sido un año difícil y ellos han estado siempre".

Para finalizar, reconoció el buen trabajo de su rival de turno: "Ha sido un año difícil, raro, nos pasan cosas como la de esta noche también, errores muy puntuales que significan goles. Hicimos el intento, los jugadores se brindaron, fue un digno Patronato, un noble Patronato que, más allá de estar peleando el descenso, son varios partidos ya que propone un juego directo, el equipo va con mucha gente de ataque, queda con hombres atrás, intenta jugar".