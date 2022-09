La tremenda declaración de Sava sobre Gallardo tras eliminar a River: “No me…”

Patronato logró una de las hazañas de la actual edición de la Copa Argentina. En La Rioja, y por la vía de los penales, el Patrón eliminó a River, se metió en semifinales y se anima a soñar con llegar a la final. Post partido, en el que su equipo comenzó de menor a mayor y logró someter por momentos al equipo de Marcelo Gallardo, Facundo Sava enfrentó los micrófonos y dejó su análisis de lo sucedido dentro del campo de juego.

"Los jugadores hicieron un gran esfuerzo y merecieron el pase a semifinales. Después de los primeros 15 minutos, pudimos ajustar algunos detalles desde lo táctico para controlar a Juanfer Quintero, y con eso le hicimos partido a River, tanto que de estar abajo terminamos ganando", comenzó.

También, el director técnico de Patronato se refirió a lo sucedido en el complemento: "En el segundo tiempo, el rival se vino con todo y pudo empatar, pero nosotros también tuvimos algunas llegadas y al final fuimos a los penales, con la definición que nos dio el pase de ronda".

En medio de su alegría por estar entre los cuatro mejores del torneo, el DT se tomó su tiempo para hablar de su colega: "Con respecto a River, lo vi muy bien, como siempre. Soy admirador de Gallardo por todo lo que hace, que todo me parece que está bien. Le dije a él que todo lo que hace dentro de la cancha es bueno, es un ejemplo para todos los argentinos y que después de ocho años siga dirigiendo aquí, debe ser un orgullo para los argentinos. No me explico como todavía no se lo llevaron del exterior".

"Me gusta ver los partidos de River por todo lo que propone, que siempre tiene variantes, que cambia el sistema permanentemente en un mismo partido, por lo que se hace difícil controlarlo y planificar el juego en lo previo. Por eso valoro al 'Muñeco', además de como hace cambios de jugadores y sigue adelante", sentenció Facundo Sava.