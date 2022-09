La chicana de Benedetto a River por el superclásico con Boca que no se dio: “Quedó el…”

En Mendoza, Boca venció a Quilmes en un duro partido. Con los pibes como bandera, el Xeneize comenzó perdiendo, pero un gol de Darío Benedetto le dio un empate casi inmediato a los de Hugo Ibarra. Luego del partido, el Pipa se mostró contento por la clasificación y también se refirió a la eliminación de River que privó a los hinchas de disfrutar un superclásico en semifinales de Copa Argentina.

En charla con TyC Sports, Benedetto no quiso dejar pasar el fallecimiento de Paola Fleitas, la hincha y socia de Boca que perdió la vida en camino al estadio Malvinas Argentinas: "Realmente cuando nos enteramos de lo que había pasado, nos preocupamos mucho. Dejame mandarle un saludo a su familia, muchas fuerzas en este momento tan duro. Para los heridos, ojalá que se recuperen pronto. Es un momento feo", explicó.

Luego, el Pipa resaltó la dificultad que presentó Quilmes como rival en esta instancia: "Clasificar era el objetivo, sabíamos que cualquier rival iba a ser duro en esta instancia. Fuimos justos vencedores", analizó. Benedetto habló sobre su racha positiva en el arco rival y sobre los pibes que jugaron en la noche mendocina, antes de recordar la derrota de River.

Momentos antes del partido de Boca, el Millonario quedó afuera por penales. Según Leandro "Tato" Aguilera, los jugadores del Xeneize festejaron la eliminación del clásico rival, pero Benedetto no quiso entrar en polémicas: "Me hubiese gustado estar en semifinales y estamos en semifinales. Después, los que se quedaron atrás no son problema nuestro", expresó.

Aunque en un principio puso paños fríos, el Pipa le puso más picante al escuchar una pregunta que repasaba que otros grandes como Independiente y River no pasaron de fase: "Quedó el más grande", sentenció el 9 de Boca.

Tal como dijo Benedetto antes de ponerle fin a la entrevista, el Xeneize apunta a la semifinal en la que se enfrentará a Patronato. Antes, recibirá a Vélez en la Bombonera para seguir prendido en la lucha por el campeonato.