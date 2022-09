Tinelli rompió el silencio sobre su pelea con Insúa: “Estoy enojado porque me…”

San Lorenzo vive momentos de tensión por el conflicto entre Rubén Darío Insúa y Marcelo Tinelli. Tras su explosiva frase de cara a la platea del Nuevo Gasómetro, el Gallego no pidió disculpas por sus dichos, pero aclaró que el problema es personal y excede al club. Sin embargo, el expresidente del Ciclón negó llamativamente la existencia de un problema con origen hace varios años atrás con el entrenador.

Luego de una aparición pública con munición pesada por parte de Insúa, Tinelli le respondió al DT mediante un mensaje de Whatsapp al periodista Pablo Giralt: "Yo no tengo ningún problema personal con Insúa. En ese famoso partido cuando él me saca yo me reí. Estoy enojado ahora porque me llamó ladrón”, expresó el exconductor de Showmatch sobre una versión que indica que las asperezas entre ambos comenzaron por una joda en un partido amistoso de San Lorenzo en 2002.

Por otra parte, Tinelli también desmintió su influencia sobre la situación que vivió Robertino, el hijo de Insúa que la rompía en Reserva y nunca llegó a la Primera de San Lorenzo: "El tema con Robertino es ajeno a mí. La determinación fue de Kuyumchoglu y Tocalli. Ellos mandaban el informe y cómo Presidente del Fútbol juvenil avale su determinación”, aseguró.

A su vez, Hugo Tocalli, excoordinador de Inferiores y secretario del fútbol profesional de San Lorenzo, aseguró en el programa Puede Pasar de D Sports Radio que él no tuvo nada que ver con la situación de Robertino Insúa: "Cuando estaba el hijo de Insúa yo no estaba en San Lorenzo"

Otro testimonio que va en contra de la respuesta de Tinelli a Insúa es la de Fernando Kuyumchoglu, director de las juveniles del Ciclón: “A Robertino lo tuve en Cuarta y Reserva. El informe mío a fútbol profesional fue positivo. Le hicieron contrato por mi informe. Una vez que al jugador se le hizo contrato, ya no depende más del Director de Juveniles, sino de Fútbol Profesional", afirmó.

"Lo otro que yo quería decir, y estoy seguro de que va a quedar lo suficientemente claro: acá el Club Atlético San Lorenzo de Almagro no tiene absolutamente nada que ver por la sencilla razón de que es un problema entre dos particulares. Es un inconveniente, problema entre dos personas. Creo que es de cobarde cuando vos dirimís un problema personal y le hacés daño, buscás utilizar determinada represalia para hacerle daño al hijo de uno de los dos. Yo eso jamás lo haría", disparó, entre otras cosas, Insúa en una rueda de prensa.