Rubén Insúa fue lapidario con Tinelli y lanzó varias bombas: "Es de cobarde..."

El entrenador de San Lorenzo, Rubén Insúa, criticó duramente a Marcelo Tinelli este miércoles en una rueda de prensa en la que se refirió a sus dichos después del partido contra River que fueron captados por las cámaras. El técnico, que trató al expresidente de "cobarde" y evitó nombrarlo en cada oportunidad, confirmó que recibió una citación por parte del conductor de TV.

"Lo mismo que dije el otro día, no sé cuál aclaración debería hacer de mi parte. En el caso de que sea necesario me voy a tomar un par de minutos para hablar de dos aspectos puntuales", arrancó Insúa ante la pregunta del periodista Tony Arrighi.

“Primero, me han informado que una fiscal de la Ciudad, que supuestamente me iba a citar, todavía no me ha citado, pero si lo hace me presentaré como corresponde, por un hipotético hecho de que incite a la violencia”, expresó el Gallego.

“Lo que sucedió fue precisamente la antítesis de eso. Había terminado el partido, yo había ido a buscar mi sobretodo, que me lo había olvidado en el banco. No hubo ninguna persona que a mí me haya insultado. Sí hubo una sola persona que estaba enojado con algunos jugadores. Lo único que hice fue que crea que hay que apoyar al equipo, que hay muchos jugadores jóvenes, nada más que eso", aclaró.

"No hubo ningún insulto a mi persona ni al cuerpo técnico, simplemente un comentario que yo lo tomé como algo agresivo hacia los jugadores, como que no habían puesto todo lo que había que poner. Yo precisamente pienso todo lo contrario. Estoy convencido y creo que todos los que estamos en el mundo del fútbol tenemos que evitar construir hechos que puedan generar algún conflicto, así que estoy de acuerdo con que haya una fiscalía que interceda en todas estas circunstancias. Mi conducta está estrictamente direccionada a evitar una hipótesis de conflicto”, siguió Insúa.

En una segunda parte, el técnico de San Lorenzo hizo alusión a lo sucedido después del partido con River, cuando insultó a Tinelli: "Mis opiniones, cuando quiero que trasciendan públicamente, me encargo yo mismo de hacerlas públicas a través de los medios de comunicación. Cuando yo tengo que decir algo de alguien, elijo yo el lugar y el momento donde hacerlas. Mis opiniones personales son estrictamente mías y privadas. Por supuesto que no escapo a lo que sucede hoy en día, hay muchas cámaras, puede haber celulares filmándote. No es un problema mío ese. Cuando yo quiero decir algo públicamente me encargo de hacerlo sin ningún inconveniente".

"Sí, me llegó una citación aquí, la recibí en mis manos y otra al domicilio de mi padre. No me molestó", informó Insúa consultado por la denuncia de Tinelli.

"Lo otro que yo quería decir, y estoy seguro de que va a quedar lo suficientemente claro: acá el Club Atlético San Lorenzo de Almagro no tiene absolutamente nada que ver por la sencilla razón de que es un problema entre dos particulares. Es un inconveniente, problema entre dos personas, particulares. San Lorenzo institución no tiene nada que ver", aclaró el entrenador azulgrana.

"Cuando yo quiero que mis opiniones se conozcan públicamente lo hago a través de los medios. Hoy en día suele suceder. Estás en un lugar privado y te filman sin pedirte permiso. Por supuesto que tengo una opinión formada, pero cuando quiero que se haga pública lo hago a través de los medios de comunicación. Después es un tema estrictamente principal y privado", siguió el Gallego.

Y allí fue cuando cargó directamente contra Tinelli, sin nombrarlo, al referirse a qué deberá hacer ante la citación a una mediación que recibió de su parte: "La respuesta no la tengo, habría que preguntarle a la persona que vos acabás de nombrar. Como ustedes ya saben y es conocido por la opinión pública, yo con la persona que acabás de nombrar no quiero tener ningún tipo de buena relación, al contrario, yo no tengo buena opinión de él como individuo".

"Cuando las personas mayores tienen un inconveniente, una pelea, se puede denominar de la manera que uno desee, lo tienen que resolver entre ellos. Creo que es de cobarde cuando vos dirimís un problema personal y le hacés daño, buscás utilizar determinada represalia para hacerle daño al hijo de uno de los dos. Yo eso jamás lo haría", expresó Insúa en referencia a una vieja pelea que mantienen desde hace 20 años, cuando el Gallego era DT en su primer ciclo en el club.

"Como no tuvo coraje para resolverlo conmigo en forma personal tomó represalia contra mis dos hijos. Esto es una opinión mía. Yo jamás... Vamos a suponer que mañana decís 'Insúa no sabe nada, hay que echarlo, hace mal los cambios, juega con línea de 5...' y yo dentro de un año soy entrenador de un equipo que juega tu hijo. Yo jamás tomaría una represalia contra un hijo tuyo por una opinión que me pueda haber hecho daño. Por eso yo con este individuo que ustedes acaban de denominar hace muchos años que no tengo relación. No quiero tenerla".

"Estoy dispuesto a dirimir la situación de la forma que él elija, si es en la Justicia, es en la Justicia. Si lo elige en forma personal me tiene que decir el lugar, la hora y el día y lo resolvemos nosotros... En una charla, por supuesto", dijo, visiblemente enojado, Insúa.

Y siguió: "Yo nunca le falté el respeto a nadie. A mí en el mes de diciembre me hicieron una nota en Radio La Red y yo dije públicamente lo que pienso. Uno puede no coincidir con las opiniones, pero me gusta tener la suficiente honestidad intelectual como para decir lo que pienso. Yo dije que jamás volvería al club a trabajar mientras estuviera el expresidente, que estuvo en goce de licencia casi permanente. Yo lo dije y lo cumplí. Yo estaba en mi casa, hacía mi vida".

"Él me dejó un mensaje en mi celular después de muchos años, que le llamó la atención lo que yo había dicho públicamente, que lo tomó de sorpresa pero que si yo me había sentido mal que me pedía disculpas, que no había sido intención de él. Le contesté el mensaje, creo que la persona educada tiene que hacer eso. Le dije que eso no se resolvía a través de un mensaje de audio sino que se debía resolver en forma personal, a través del diálogo, uno contra uno, hablar, cuál es la realidad, la verdad. Nada más que eso", expresó Insúa.

“No quisiera retrotraerme en el tiempo. A la gente no le importa este tema. Vivimos en una sociedad democrática donde cada uno puede expresar sus ideas. Él se enojó conmigo por un episodio, me consta, tuvimos un amigo en común y yo sé lo que piensa él de mí y él sabe lo que pienso yo de él. Yo sé el motivo del enojo. No le doy demasiada importancia. Cada uno tiene derecho a enojarse con quien quiera. Sí, a partir de que se metió con gente que yo amo, hasta el último día vamos a estar para siempre en veredas opuestas en el plano humano y personal. San Lorenzo no tiene nada que ver como institución. Es un tema personal y privado entre el expresidente que estuvo en goce de licencia casi permanente y mi persona”.

“Me han comentado que han dicho que me han venido a presionar. No soy presionable en ese aspecto. El que se mete con mi familia y hace sufrir a mi familia, no hay presión que valga ahí”, declaró el técnico de San Lorenzo.

El origen del conflicto entre Insúa y Tinelli

El problema entre Insúa y Tinelli habría sido en un encuentro amistoso de San Lorenzo contra Deportivo Español, en 2002, en la primera etapa del Gallego en el club, donde se presentaron los refuerzos del equipo. Allí, Tinelli quiso presentarse y jugar, una decisión que el técnico no tomó bien. En el encuentro, el entrenador hizo ingresar al conductor unos 15 minutos y lo sacó. Por ese motivo, Tinelli se habría ofendido.

Este miércoles, Insúa se refirió a cuando, en 2015 y con Tinelli como presidente del área de Fútbol Juvenil, el club dejó libre a Robertino, hijo del Gallego, quien había sido campeón y figura en Reserva. En ese sentido, el técnico azulgrana culpa al expresidente de esa situación y lo acusa de haber tomado "represalias" contra sus hijos por aquel conflicto.