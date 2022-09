Los dos jugadores del City que más sorprendieron a Julián Álvarez: "Por sus controles y la calidad técnica"

Julián Álvarez se marchó al Manchester City sin saber con lo que se iba a encontrar, pero una vez que reunió con el plantel sorprendió a muchos que no esperaban una rápida adaptación a una de las ligas más poderosas del planeta. Pep Guardiola comenzó a darle confianza y él pagó con buenas actuaciones, además de goles. Hoy se ha transformado en uno de los más queridos por la afición y, en una entrevista realizada por el sitio oficial del club, habló de su presente y destacó a dos compañeros.

"Hay muchos jugadores que juegan muy bien, todos con mucha calidad, mucha jerarquía. Los primeros días le contaba a mi familia que me habían sorprendido Ilkay Gündogan y Kevin De Bruyne, por los controles en los espacios reducidos y la calidad técnica. Siempre dije que jugar con los mejores equipos del mundo, en el City y en el equipo nacional, con la mayoría de jugadores que juegan en Europa, se aprende mucho. No solo mirando, sino compartiendo dentro de la cancha con ellos", expresó el Araña.

También aseguró que está "contento" y disfrutando al máximo su oportunidad. "No sabía bien con qué me iba a encontrar. Era todo un mundo nuevo para mí. Me trataron muy bien. Me sorprendió la amabilidad de las personas en el club", afirmó y reveló quienes se acercaron apenas llegó para que se adapte a un vestuario repleto de figuras: "Estuve más con Rodri y Bernardo Silva. Son los que hablan español. Es más fácil para que te guíen. Ya conocen el club. Te dan consejos".

Para cerrar contó cómo es su relación con Guardiola y agradeció su contención: "En este tiempo me ha ayudado mucho en la adaptación, me ha dado consejos. Yo siempre estoy a disposición para seguir aprendiendo cosas. Estoy muy feliz. Lo principal era estar a la altura, adaptarme lo más rápido posible. Ahora, estar a disposición del técnico para ser una alternativa y ayudar al equipo. Quiero ganar todos los títulos posibles con el Manchester City".