Fotos y videos: los mejores momentos de la llegada de Boca a Mendoza

Por Rodrigo D'Angelo y Ela Sánchez

Boca llegó a la provincia de Mendoza para enfrentar este viernes a Godoy Cruz, en un duelo clave por la Liga Profesional de Fútbol. Luego de dos años de que el Xeneize no pisara suelo mendocino, la expectativa de los hinchas era mucha. Así se vio reflejado en la multitud que fue esperó por un largo tiempo al plantel en la entrada del Mod Hotels. Más aún cuando el colectivo llegó.

Alrededor de 500 personas explotaron de alegría cuando Hugo Ibarra y sus dirigidos salieron del transporte para acercarse a firmar autógrafos, sacarse fotos y brindar todo el cariño a cada uno de los jugadores, que entre ellos, Marcos Rojo y Agustín Rossi fueron los más aplaudidos. Y entre los juveniles, el más aclamado fue Luca Langoni, una de las revelaciones del campeonato.

No obstante, las palabras no serían suficientes para describir la locura que se vivió en el arribo de Boca a Mendoza, por lo que sería mejor apreciar el fanatismo de los boquenses a través de la cobertura de MDZ. No solo se destacó la alegría de los hinchas, sino también distintas historias que reflejan la pasión por uno de los clubes más populares del mundo.

La espera y la euforia por la llegada del micro de Boca

¿Qué significa el Xeneize para los hinchas?



La emoción de Lautaro al conocer a sus ídolos

La alegría de los hinchas en fotos