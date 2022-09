Revelan el equipo de la NBA interesado en Campazzo: qué dicen desde Estados Unidos

Tras varias semanas de silencio e incertidumbre, los rumores sobre el futuro de Facundo Campazzo comenzaron a aparecer con más fuerza. Aunque no hay nada sobre papel, la continuidad del cordobés en la NBA podría comenzar a encaminarse, ya que se informó que habría dos equipos con intenciones de avanzar por él y este miércoles se dio a conocer el nombre de uno de ellos, aunque desde Estados Unidos no confirmaron el interés.

Campazzo viene de ser campeón con Argentina en la AmeriCup.

El pasado lunes, el periodista Leo Margo informó en el programa 3x3 que un par de equipos de la NBA habrían puesto sus ojos sobre Campazzo: "Hay 2 franquicias interesadas en Campazzo, con la idea de avanzar por él. Se viene la pretemporada de la NBA y, tras la firma de Schröder, Facu asoma como una opción interesante en el mercado dentro de los bases disponibles", aseguró. Aunque en su momento no trascendieron de quienes se trataba, parte del misterio llegó a su fin: uno de los interesados serían los Minnesota Timberwolves.

"Los Wolves están interesados en Facundo Campazzo oficialmente, el interés creció con el trade de Beverley a los Lakers. Ven en Facu a un jugador con características similares a Patrick Beverley", informó el periodista Ignacio Miranda a través de su cuenta de Twitter. Esto causó mucha ilusión en el básquet argentino, ya que Pablo Prigioni, entrenador de la Selección argentina de básquet, es el primer asistente del coach de Minnesota.

En la última campaña de la NBA, los Timberwolves regresaron a playoffs tras cuatro años de ausencia, pero quedaron eliminados en primera ronda ante Memphis Grizzlies. El equipo de la ciudad de Minneapolis fue uno de los más grandes protagonistas de la agencia libre: adquirieron al pivot francés Rudy Gobert en un traspaso que "rompió" el mercado, por lo que tienen aspiraciones de dar un salto de calidad importante para el próximo año. El cordobés Leandro Bolmaro fue una de las piezas que intercambió Minnesota por la exestrella de Utah Jazz.

Campazzo junto a Prigioni en la cancha de Minnesota: ¿se volverán a juntar?

La situación de Campazzo en Minnesota no sería muy distante a la que vivió con los Denver Nuggets. En estos momentos, el plantel de los Wolves cuenta con tres bases: uno es D'Angelo Russell, ex All Star que nunca terminó de explotar del todo, y luego están Jordan McLaughlin y Austin Rivers, viejo conocido que fue compañero de Facu en los Nuggets.

Pese a la versión que surgió desde Argentina, Jon Krawczynski, periodista que cubre a los Wolves para The Athletic, negó los contactos: "Lo consideraron en un momento, pero ahora mismo no tienen puestos en el plantel para él", aseguró. Los que parecen estar fuera de la lista de posibles destinos son los Phoenix Suns, equipo con el que fue vinculado el cordobés y que ya firmó otro base. La pretemporada comenzará en tres días y el destino de Facu sigue sin resolverse.