El presidente de Platense, durísimo con Arias: "Sus disculpas no las tomé como…"

Tras el escándalo por los gestos obscenos de Gabriel Arias hacia los hinchas del pasado domingo, el presidente de Platense, Pablo Bianchini, repudió el hecho y salió al cruce del arquero de Racing. "Sus disculpas no las tomé como sinceras", disparó el dirigente en diálogo con Jogo Bonito 2022 de radio Late.

En la misma línea continuó: "Cuando los que deben dar el ejemplo con comportamiento provocan actos que no corresponden, no estamos bien como sociedad. No está bueno naturalizar situaciones ni ser agredido. Pero Arias provocó y no está bueno por el ni por la institución que representa. Pudo haberse equivocado, puede pasarle a cualquiera. Yo repudio que le haya faltado el respeto a nuestros hinchas porque además, lo hizo con la institución. Y pretendió justificar lo que estuvo".

"Arias habló como si en Platense hubiera gente que hizo un trabajo de inteligencia en el árbol genealógico de Arias para saber cómo se llaman sus familiares. Me parece fantasioso lo que contó. Pretendió justificar su error. Ya había reaccionado cuando festejó el gol mirando a la gente y tiró una botella a la grada. Yo hablé con la gente de la tribuna y de ninguna manera dicen que lo insultaron. Los perjudicados fueron los hinchas de Platense, fueron los agredidos", finalizó.

Esa última frase tiene que ver con lo que dijo el arquero chileno tras finalizar el encuentro. "No es nada contra la gente de Platense, les pido disculpas. Es muy difícil en una sociedad donde hay gente que se tomó el trabajo de buscar los nombres de los familiares de un jugador. Me insultaron casi 100 minutos. Se pasan los límites, no me lo banqué, exploté".