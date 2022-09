El equipo europeo que quiere a Pochettino tras su frustrante paso por el PSG

¿Mauricio Pochettino puede volver a Francia? Después de un año complicado en Paris Saint-Germain, donde no cumplió los objetivos esperados por los dirigentes y fue despedido, el técnico argentino podría tener una nueva chance en el mismo país, aunque en otro club. Es que Niza tendría decidido echar a Lucien Favre tras un comienzo difícil y el ex Tottenham sería el elegido para reemplazarlo.

Mauricio Pochettino, candidato a dirigir al Niza de Francia.

El Niza no tuvo un buen arranque en la Ligue 1, con cuatro partidos perdidos sobre ocho jugados, dos empates y dos triunfos. Así, la prensa francesa asegura que Favre podría no continuar al frente del plantel y el club ya habría comenzado charlas con Pochettino.

El argentino, que tuvo una durísima eliminación en la Champions League en la temporada pasada frente a Real Madrid en el Santiago Bernabéu (los de Carlo Ancelotti luego ganaron la competencia) en octavos de final, llegó a final de temporada, obtuvo el título de la liga francesa, pero eso no bastó para contentar a los dirigentes de PSG.

Después de su salida del equipo de la capital de Francia, Pochettino se quedó sin trabajo y ahora podría tener una nueva oportunidad en Niza. Sería una nueva oportunidad para su carrera después de dirigir a uno de los equipos más poderosos económicamente en Europa.

Poch fue importantísimo para llevar al Tottenham inglés a los primeros puestos en el plano internacional y llegó a una final de Champions League, que perdió frente a Liverpool. Más tarde, por su éxito en los Spurs, fue contratado por PSG, donde dirigió 84 partidos, ganó 55, empató 15 y perdió 14 en dos temporadas.

En Niza no se encontrará con Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé y las grandes estrellas del PSG, pero sí tendrá una gran oportunidad para relanzar la carrera de futbolistas que pintaban para convertirse en figuras y no rindieron cuando pegaron el salto a equipos más grandes, como el ex Barcelona Jean-Clair Todibo y el ex Arsenal Nicolas Pepé.

Curiosamente, el próximo desafío del Niza en la Ligue 1 será frente al Paris Saint-Germain, que viene puntero y se muestra como uno de los firmes candidatos a quedarse con el título nuevamente. Mientras tanto, las Águilas aparecen en el puesto 13 de la liga con ocho puntos, en tanto que en la UEFA Conference League tampoco arrancaron bien y suman dos empates en dos presentaciones.