Las tremendas bombas del presidente de Gimnasia contra su plantel por no concentrarse: “Les importa más la guita que…”

Explotó todo en Gimnasia. Los jugadores, que se quejan por falta de pago, decidieron no concentrar en la previa al partido de este sábado frente a Independiente y el presidente del Lobo, Gabriel Pellegrino, -re caliente por esta actitud de los futbolistas- los castigó al aire de una manera pocas veces vista. Los mató. Pero mal.

Gimnasia está 3º y el sábado recibe a Independiente.

Fue una bomba atrás de otra: "El grupo de elite decidió no concentrar. El 'Dream Team' que tenemos decidió no concentrar. Estoy muy enojado. Por un delay de días, decidieron no concentrar. No coincido con lo que hicieron. Este no era el momento para tomar una decisión así. Van a jugar contra Independiente". El Lobo está 3º en el campeonato y, si se da una combinación de resultados, hasta puede finalizar la fecha 17 como único puntero.

Así y todo, reconoció que están en falta: "La deuda es de un mes y medio, no de tres como dicen. Existe pero hay que entender el momento. Esto es Argentina, no Suiza. El dinero está. Cuando entre, podremos regularizar este mes y medio. Me molesta que no tengamos un grupo que piense en jugar. Ojalá que mañana ganemos y la semana que viene vuelva todo a la normalidad".

"Si no se quieren concentrar, que no se concentren. Que pongan Netflix y se queden en la casa. Espero que mañana ganen. Evidentemente les importa más la guita que ganar mañana", continuó Pellegrino, con un mismo tono bélico en diálogo con DSportsRadio.

De a poco, el presidente de Gimnasia empezó a personalizar la crítica: "Es difícil manejarse en un grupo en el que algunos toman una decisión como esta. La verdad es que es claro que tenemos líderes negativos. Capaz no concentrando ganan, y no concentramos más, qué sé yo".

El capitán Brahian Aleman fue el más castigado por Pellegrino.

Hasta que explotó contra el capitán, Brahian Aleman: "Lo trajimos a Aleman con 18 kilos de más. Lo tuvimos que hacer correr como una oveja en Estancia Chica para que bajara de peso. Ahí no había problemas. Ahora, si los hay".

"No comulgo con la idea de dejar de trabajar para reclamar. Te piden la manzanita rallada, el yogurt licuado, la bananita, el kiwi, y todo es hermoso. Pero hay un retraso de un mes y no se acuerdan de nada", se explayó.

Aparte de estas declaraciones, Pellegrino también habló con Radio La Red y su calentura fue la misma: "Es falso que le debemos tres meses. Si no podemos pagar, jugará la Reserva. Nosotros vamos a pagar. Ahora que ellos cumplan: que salgan campeones y entren a la Libertadores. Cuando pidan adelantos, el dinero no va a estar. El grupo no tira para adelante. A Aleman no lo quería nadie, nos pidió un favor y lo hicimos. Estuvo seis meses para ponerse a punto y ahora no quiere concentrar. Por no estar al día, Aleman se la agarra con los juveniles en la cancha. Tenemos contadores dentro del plantel. A Gorosito no le gustó la medida que tomó el plantel. Me da vergüenza que le hagan esto a él. Gorosito siempre se mostró muy componedor, le gusta concentrar, al plantel no. No creo que haya Gorosito en el 2023. Vamos a tener que buscar un técnico que no quiera concentrar".