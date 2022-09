Sorpresa en la Selección argentina: el jugador que Scaloni sumó a último momento

Lionel Scaloni ultima detalles para lo que será Qatar 2022. Con algunos lugares por definir, el DT de la Selección argentina utilizará la doble jornada de amistosos de los próximos días para comenzar a cerrar la lista para el Mundial. Tras un fin de semana de fútbol europeo con sustos por molestias, el oriundo de Pujato sorprendió con un llamado horas antes de emprender el viaje a Estados Unidos.

Paulo Dybala encendió las alarmas en la Roma por una molestia física en el precalentamiento, Giovanni Lo Celso fue reemplazado a los 30 minutos del primer tiempo por una lesión muscular en el Villarreal y la misma suerte corrió para Marcos Acuña, quien salió en el complemento para el Sevilla. Sumado a la expulsión de Ángel Di María, la única buena noticia del fin de semana europeo para Scaloni llegó por parte de Nicolás González, que convirtió un gol para la Fiorentina y recibió el llamado del DT argentino a último momento.

En un principio, González no había formado de la lista de citados para la gira de la Selección argentina por Estados Unidos. Una molestia que lo tenía a maltraer en su club lo privó de ser convocado por Scaloni, pero finalmente formará parte de la delegación: el ex Argentinos Juniors, pese a no estar al 100%, estará frente a Honduras y Jamaica.

Nico González va a viajar con la Selección Argentina. La idea es que se sume en estos días.

El cuerpo médico de la selección va a tratar su molestia en EEUU. pic.twitter.com/ldJkSC2pv6 — Gastón Edul (@gastonedul) September 18, 2022

Según informaron Gastón Edul y TyC Sports, el cuerpo médico de la Selección argentina tratará con la molestia de González, quien demostró ser una pieza polivalente e importante para el ataque de Scaloni. También harán lo propio con Lo Celso y Dybala.

De esta manera, el delantero de la Fiorentina se sumará a la lista de 28 jugadores que disputarán los amistosos del 23 y 27 de septiembre ante Honduras y Jamaica, respectivamente.