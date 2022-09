Pupi Zanetti inédito: mostró de qué club es hincha fanático como nunca antes

Así como los hinchas, a los futbolistas también les corre la pasión por un equipo por las venas. Muchos jugadores se guardan el secreto de que club son fanáticos, ya sea para no condicionar su carrera o porque no les interesa hacerlo. Por ejemplo, rumores y declaraciones vinculaban a Javier Zanetti con Independiente, pero no se sabía si el amor que surgió en la infancia seguía vivo en la actualidad. Sin embargo, él se encargó de aclararlo con un video particular.

En las redes sociales, el Pupi, vicepresidente del Inter de Milán, se mostró como nunca y posteó un video suyo cantando con una camiseta del club de sus amores: "Señores yo dejo todo, me voy a ver al Rojo...".

Zanetti, que jugó en Talleres de Remedio de Escalada y Banfield, develó su fanatismo por Independiente. Probablemente contento por la racha del equipo de Julio César Falcioni, el exlateral de la Selección argentina revolucionó a los hinchas del Rojo en Twitter.

"...porque los jugadores me van a demostrar, que salen a ganar, quieren salir campeón, que lo llevan adentro como lo llevo yo", cerró el cantito a puro agite con su brazo. Aunque el club de su vida futbolística sea el Inter, el Pupi tiene un corazón rojo que bombea por Independiente.

En el pasado, Zanetti manifestó su trunco deseo de defender la camiseta de sus amores: "Me hubiese gustado jugar en Independiente, es mi club desde que era chico".