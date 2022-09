La fuerte reacción de Tinelli al exabrupto de Insúa y la denuncia contra el DT de San Lorenzo

"Manga de hijos de p... ¿por qué no lo putean a Tinelli que se robó todo acá?". Rubén Darío Insúa explotó contra algunos plateístas de San Lorenzo que habían insultado a los jugadores tras la derrota ante River y lanzó una polémica frase que se viralizó rápidamente en las redes. En conferencia de prensa, consultado sobre sus explosivos dichos, el Gallego aseguró: "No tengo nada que aclarar". Sin embargo, el cruce con los hinchas le valió una denuncia de oficio por "incitar al desorden" y a su vez el expresidente del Ciclón le iniciaría una demanda penal.

La fiscal Celsa Ramírez acusó al DT por los insultos a los hinchas que estaban descontentos con el equipo. El video fue captado por las cámaras de SportsCenter y Paso a Paso y se viralizó rápidamente en las redes.

A su vez, La Fiscalía especializada en Eventos Masivos de la Ciudad también hizo una denuncia de oficio al plateísta de San Lorenzo que le arrojó una botella a Miguel Borja una vez finalizado el encuentro. Esto provocó la reacción del colombiano de River, quien festejó enérgicamente el triunfo de cara a la platea.

Sale demanda penal pasa INSUA, mañana. — ANGEL (@AngeldebritoOk) September 19, 2022

Por otra parte, Tinelli evalúa denunciar ante la Justicia a Insúa por sus picantes dichos de cara a la platea techada del Nuevo Gasómetro, con cámaras de TV a su lado. Al expresidente de San Lorenzo no le habría caído para nada bien la acusación del DT. Si bien por la mañana se especulaba con una demanda civil, por la tarde el periodista Ángel de Brito, muy cercano a Tinelli, anunció que el conductor iría por la vía penal: "Sale demanda penal para Insúa mañana", publicó en su cuenta de Twitter.

A su vez, Insúa también tuvo un fuerte cara a cara con el cuarto árbitro. En el primer tiempo Patricio Loustau no cobró falta en un empujón de Paulo Díaz sobre Adam Bareiro y el Gallego se le fue al humo al asistente. Luego, el DT no quiso entrar en polémicas con el arbitraje: "No opino de los árbitros", sentenció.