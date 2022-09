La fuerte crítica del DT de Banfield tras la derrota con Lanús en el clásico: “Estoy hinchado las p…”

No hubo partido más caliente en la última fecha que el que se vivió en el Florencio Sola. Lanús, que llegaba en un pésimo momento deportivo, se llevó el clásico del Sur de Buenos Aires ante Banfield. El encuentro estuvo marcado por las patadas, los enfrentamientos entre jugadores e insultos de todo tipo entre los mismos. Además, la parcialidad local demoró el juego con incidentes que Claudio Vivas, su DT, criticó fervientemente: "Yo le dije a la gente del club que no me iba a callar".

En conferencia de prensa, el entrenador del Taladro les llamó la atención a los hinchas por el lanzamiento de proyectiles a la cancha, que demoraron el juego en el segundo tiempo: "Los propios hinchas de Banfield muchas veces nos insultan a todos, lo que terminamos de comprender como una descarga porque su equipo no gana. Esta es una derrota, a mí me duele más que a ellos, pero es inadmisible que arrojen proyectiles al campo. Una cosa es que te insulten y otra que te tiren cosas, estoy hinchado las pelotas de que la gente te agreda", aseguró.

Sobre el mismo punto, Vivas expresó su disgusto por el comportamiento de los hinchas debido a que, a su manera de ver, cortó el envión que traía Banfield sobre el final: "Así como lo hicieron contra el arquero Fernando Monetti, en el tramo final del partido cuando habíamos descontado y veníamos con ímpetu como para empatarlo, con lo que se para el juego por unos minutos y eso perjudicó al equipo, que aflojó en la levantada que traía".

¡DE CARA A LA GENTE DE BANFIELD! Así festejó el plantel de Lanús tras ganar el clásico de visitante. pic.twitter.com/KfF2MDpk6I — SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2022

Por último, el DT de Banfield dejó un mensaje para todos los seguidores del fútbol argentino: "Todos los hinchas, no solo los de Banfield, entiendan que no pueden seguir siendo violentos, ni con la verbal y mucho menos con la física. Si no esto en un día cercano va a terminar con un accidente fatal", sentenció.

Banfield, que venía de ganarle a River en el Monumental, cayó ante un Lanús que llegó al clásico como último del campeonato, por lo que Vivas fue muy autocrítico en su análisis: "Reconozco que se jugó mal, que faltaron ideas, que no alcanzó con todas las variantes que fuimos haciendo para superar al rival. Ahora no queda otra que masticar el veneno de la derrota lo más rápido posible porque me duele mucho perder un clásico", expresó antes de hacer hincapié en los próximos duelos del Taladro: Huracán por la liga y Godoy Cruz por Copa Argentina.