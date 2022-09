La desafortunada burla de Shaquille O’Neal a Ginóbili por su discurso en el Salón de la Fama: “Los jugadores reales no…”

El básquet argentino todavía busca comprender la importancia de lo logrado por Manu Ginóbili hace 10 días. Tras 16 años en la NBA y 23 temporadas de carrera profesional, el bahiense fue presentado como miembro del Salón de la Fama, un logro imposible de soñar incluso para él mismo. La ceremonia en general y su discurso en particular emocionaron a todos los fanáticos del deporte, pero no impresionó a Shaquille O'Neal.

El expivot de Los Ángeles Lakers suele llamar la atención con sus declaraciones picantes en el famoso programa Inside the NBA o en su propio show, llamado The Big Podcast. Allí, Shaq no se guarda nada y no teme a la confrontación con estrellas del presente o del pasado y apuntó contra Ginóbili por un motivo desafortunado: "Jugadores reales como Spice Adams [un comediante que es parte del podcast] o yo no lloran, no hay llantos en el básquet", disparó después de fingir emoción para burlarse del argentino.

Durante su discurso, Manu se emocionó al hablar sobre Gregg Popovich, histórico entrenador de los San Antonio Spurs, y sobre su papá Jorge: "Papá... cómo me hubiera gustado que estuvieras acá y puedas entender lo que está pasando hoy. Mi primer fiel y más grande seguidor. Te extraño mucho, viejito", expresó Ginóbili mientras luchaba para no ceder ante las lágrimas.

Sin embargo, todo fue en clave de broma, como suele ser con O'Neal. El exjugador de 50 años se deshizo hacia Ginóbili y se mostró genuinamente contento por su logro: "Estoy contento por Manu, sin dudas él merecía estar ahí", aseguró después.

Lógicamente, la broma de O'Neal, quien fue presentado en el Salón de la Fama en 2016, puede ser interpretada como de mal gusto, pero de ninguna manera refleja lo que el cuatro veces campeón de la NBA piensa sobre Ginóbili, otro tetracampeón de la liga.