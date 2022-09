Roja y escándalo con Arias: sus repudiables gestos a la hinchada de Platense tras la victoria de Racing

Escándalo en Platense - Racing. La Academia ganó 1 a 0 en Vicente López con un gol de Maximiliano Romero, consiguió su segundo triunfo consecutivo y se prendió en la lucha por el campeonato. Inmediatamente terminado el partido, sin embargo, se dio un hecho de lo más sorprendente: Gabriel Arias, arquero del equipo de Fernando Gago, realizó gestos obscenos contra la gente del Calamar. El chileno, enloquecido, estuvo cerca de pelearse con los jugadores del conjunto local y se lo tuvieron que llevar entre varios.

Arias fue expulsado por el árbitro Facundo Tello en medio de los insultos de los hinchas de Platense. Cuando se iba hacia el vestuario, el arquero repitió los gestos a otro sector de la hinchada del Calamar. Con muchísima bronca, el chileno salió del campo de juego.

Los gestos de Arias sorprendieron muchísimo, debido a que quienes lo conocen aseguran que es un jugador con un temperamento muy tranquilo y que no suele tener reacciones de este tipo.

En rueda de prensa, Arias explicó lo sucedido: "Es muy difícil la sociedad en la que estamos y que se tomen el trabajo de buscar los nombres familiares para estar casi cien minutos, durante una entrada en calor, después durante el partido, atacando, siendo muy hirientes".

"La verdad que se pasan los límites y no lo aguanté más. Exploté contra esas cuatro personas que habían estado. No es nada contra la gente de Platense, quiero pedirle disculpas a ellos. Fue contra esas cuatro personas que estuvieron constantemente insultando a mi familia. Estamos en una sociedad que busca lastimar, buscan herir y no está bueno", comentó el chileno.

"De vuelta, pedirle disculpas a toda la gente de Platense, a mis compañeros. Creo que no fue una actitud correcta, me hago cargo, pero todos los que estaban ahí que me insultaron, se agarraron conmigo los jugadores, no saben lo que me tocó pasar. Es entendible de su parte que quieran defender a su gente", siguió Arias.

"Llegó un momento que no lo aguanté. Fueron muy hirientes. Buscan lastimar y no está bueno eso", cerró el arquero de Racing.

Más tarde, en conferencia de prensa, Fernando Gago se refirió a la situación y aseguró: "Se equivocó. Creo que Gaby no debe reaccionar así. Recién hablé muy corto con él en el vestuario. Es algo que no puede ocurrir. Es una equivocación que tuvo. Muchas veces las emociones no son con la tranquilidad que tiene que ser, pero no debe actuar así".

Racing se llevó un importantísimo triunfo de Vicente López que lo ayudó a meterse en la pelea por el campeonato, a falta de siete partidos: está a dos puntos de Gimnasia, el líder, aunque con un partido más. El equipo de Gago se enfrentará el próximo domingo desde las 18 en el Cilindro a Unión.