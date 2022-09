Insúa explotó con los hinchas de San Lorenzo que insultaron y fue durísimo con Tinelli: “Por qué no lo putean a…”

Explotó Rubén Darío Insúa tras la derrota de San Lorenzo ante River. Y la bronca tendría un destinatario directo. Es que, inmediatamente después de la caída en el clásico en el Nuevo Gasómetro, algunos hinchas ubicados en la Platea Norte insultaron al equipo y el entrenador los defendió con una crítica furiosa a Marcelo Tinelli.

En un video publicado por ESPN en las redes sociales que luego fue borrado pero que igualmente se viralizó, Insúa fue captado por una cámara mientras se iba del banco de suplentes hacia el túnel, enojadísimo con algún plateísta que criticaba a los jugadores del Ciclón. La reacción fue tremenda: "¿Por qué no lo putean a Tinelli, que se robó todo acá?", dijo el Gallego.

El entrenador de San Lorenzo, que le apuntó a hinchas en particular por los insultos al plantel, se retiró enojadísimo del campo de juego. El intercambio se replicó múltiples veces en las redes sociales, con comentarios de todo tipo. Insúa, en conferencia de prensa, no quiso referirse a la frase que habría emitido: "¿Qué tendría que aclarar? No tengo nada que aclarar", fue tajante el técnico.

Visiblemente molesto después de la derrota, el DT de San Lorenzo explicó: "El equipo hizo un aceptable segundo tiempo, fuimos a buscar levantar el resultado, tuvimos algunas posibilidades, el equipo buscó hasta el final y entregó todo lo que tenía".

Además, Insúa se refirió a su propio enojo durante la conferencia. Sin ser irrespetuoso con los periodistas, fue terminante: "Sí, cuando uno pierde hay que estar enojado, si no te acostumbrás. Uno cuando pierde, es natural que esté enojado, así no se acostumbra a perder".