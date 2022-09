Hockey sobre césped: resultados de la segunda fecha de damas

La fecha número dos del torneo Clausura de hockey sobre césped femenino se disputó de manera parcial, con tres juegos de los seis que tiene la jornada. En los que sí dijo presente la bocha, Los Tordos ratificó que quiere defender con todo la corona lograda en el pasado certamen Mendocino. Además, hay buen inicio de Alemán y Marisas de San Rafael, mientras que Teqüe logró su primer éxito.

Las Azulgranas volvieron a ganar y tienen puntaje perfecto en el comienzo del campeonato. Las dirigidas por Lucchini vencieron a Andino 3 a 1 con goles de Dolores Corea Llano y un doblete de Trinidida Conalbi y son las líderes tras dos juegos con puntaje perfecto. Alemán también inició muy bien su deseo de no volvera sufrir por la permanencia. Las Teutonas igualaron con Maristas en San Rafael, otro de buen arranque, y se trajeron al Gran Mendoza el punto bonus (Gudiño y Juárez, los goles). Mientras que Teqüe consiguió un triunfazo sobre Marista 2 a 1 por los goles de Agustina Mama y Gabriela Koltes para sumar sus primeros puntos.

La jornada se completará de la siguiente manera: Banco Mendoza vs. Murialdo (el martes), Universidad (SJ) vs. Los Tordos B (domingo) y Obras vs. Liceo (Martes 27).