Arias reveló por qué reaccionó con gestos repudiables a hinchas de Platense: "Buscaron los…"

A Gabriel Arias se le salió la cadena. El arquero de Racing estalló de bronca con los hinchas de Platense que lo habían estado insultando durante el encuentro y realizó varios repudiables gestos hacia la tribuna, hecho que desató un tumulto en el campo de juego entre ambos planteles. Con los ánimos más calmados, el chileno realizó un sincero descargo y explicó lo sucedido.

En rueda de prensa, Arias aseguró: "Es muy difícil la sociedad en la que estamos y que se tomen el trabajo de buscar los nombres familiares para estar casi cien minutos, durante una entrada en calor, después durante el partido, atacando, siendo muy hirientes".

"La verdad que se pasan los límites y no lo aguanté más. Exploté contra esas cuatro personas que habían estado. No es nada contra la gente de Platense, quiero pedirle disculpas a ellos. Fue contra esas cuatro personas que estuvieron constantemente insultando a mi familia. Estamos en una sociedad que busca lastimar, buscan herir y no está bueno", comentó el arquero de Racing.

"De vuelta, pedirle disculpas a toda la gente de Platense, a mis compañeros. Creo que no fue una actitud correcta, me hago cargo, pero todos los que estaban ahí que me insultaron, se agarraron conmigo los jugadores, no saben lo que me tocó pasar. Es entendible de su parte que quieran defender a su gente", siguió Arias.

"Llegó un momento que no lo aguanté. Fueron muy hirientes. Buscan lastimar y no está bueno eso", cerró el chileno.

Más tarde, en conferencia de prensa, el técnico Fernando Gago se refirió a la situación y aseguró: "Se equivocó. Creo que Gaby no debe reaccionar así. Recién hablé muy corto con él en el vestuario. Es algo que no puede ocurrir. Es una equivocación que tuvo. Muchas veces las emociones no son con la tranquilidad que tiene que ser, pero no debe actuar así".

La Academia ganó 1 a 0 en Vicente López con un gol de Maximiliano Romero, consiguió su segundo triunfo consecutivo y se prendió en la lucha por el campeonato.