La bomba de Canelo Álvarez a Golovkin a horas del combate: "Mi objetivo es..."

La trilogía, tan esperada por los amantes del boxeo, tendrá su fin este sábado por la noche. El T-Mobile Arena en Las Vegas es el lugar señalado para que Saúl Canelo Álvarez y Gennady Golovkin se vean las caras por tercera vez tras el empate del 2017 y la victoria del mexicano, por puntos, en el 2018. La transmisión, que comenzará a las 21, estará a cargo de ESPN y Star+. Por su parte, se espera que el combate estelar comience a la medianoche.

El mexicano, campeón indiscutible del peso supermediano, fue claro a la hora de hablar de sus objetivos en la conferencia de prensa previa a la pela: "Mi objetivo es terminar esta pelea antes de los 12 asaltos, pero sé que tengo un gran rival en frente, uno fuerte e inteligente".

El mexicano pondrá en juego los títulos supermedianos de la Organización Mundial de Boxeo, la Federación Internacional de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo.

Tiempo atrás, lejos de calmar las aguas, Álvarez no ocultó los motivos de su nula relación con el kazajo: "Él siempre habla mierda de mí, es por eso que esto es personal. Él pretende ante las cámaras ser un tipo amable, pero no lo es. No puedo esperar a enfrentarlo, estoy enojado".

Canelo aseguró querer ponerle fin a la rivalidad que data desde el 2017: "Será difícil terminar con esa rivalidad, pero eso lo que quiero lograr. Me emociona mucho, me motivé mucho haciendo el campamento porque quiero terminar la pelea antes de los 12 asaltos".

Gennady Golovkin buscará su primer triunfo ante Canelo.

Por su parte Golovkin, de 40 años, mostró plena confianza en desarrollar un buen papel y derrotar por primera vez a Álvarez: "Creo en ganar, en mí, en mi equipo, en la gente que me apoya y en mi familia, esta es mi vida real. Somos atletas profesionales y el ring nos enseñará quien es el mejor".

El mexicano llegará a la pelea con un récord de 57 triunfos, 39 por nocaut, dos derrotas y un par de empates, mientras que el kazajo cuenta con una marca de 42 victorias, 37 por la vía rápida, una caída y un empate.