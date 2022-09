La honestidad brutal de Schwartzman tras su sorpresiva caída en la Copa Davis: "Lo que me dieron fue un..."

Luego de la derrota sorpresiva en el debut de la Copa Davis contra Suecia por 2-1, Diego Schwartzman, primera raqueta de la Argentina que perdió su punto por doble 6-2 ante Mikael Ymer (98º), hizo una fuerte autocrítica y se sinceró. Reconoció que en la previa se esperaba un partido más asequible y que, luego en la cancha, su rival lo superó ampliamente.

Schwartzman perdió su punto en singles contra Suecia y realizó una cruda autocrítica.

"No me salió, no funcionó nada. Intenté jugar con buena actitud, pero hoy no encontré mi nivel. Hubo por momentos buenos puntos, pero en los importantes él jugaba mucho mejor que yo. Mis últimas semanas habían sido buenas en cuanto al juego, venía sintiéndome mejor, pero esta vez di un paso para atrás en el rendimiento, es la realidad. Fui superado en muchos aspectos. En los entrenamientos me sentía bien, pero en el partido no se dio de la misma manera”, comentó fastidioso el Peque.

“Soy realista. Fue un 6-2 y 6-2 y, por más que le busque la vuelta, me ganó bien. Fue un resultado fácil de su lado y yo no lo hice bien. No sé si siento frustración, nosotros estamos acostumbrados a convivir con eso, pero fue un golpe, sí. Fue un KO lo que me dieron, en cuanto a lo que esperaba y lo que sucedió en el partido", sentenció Schwartzman, claramente disconforme con el desfasaje que hubo entre expectativa y realidad.

El equipo argentino perdió ambos singles (Báez y Schwartzman) ante los hermanos Ymer y sólo pudo imponerse en el dobles, gracias a Horacio Zeballos y Máximo González.

Al mismo tiempo, el Peque sabe que no se puede quedar bloqueado en la derrota porque se le vienen Croacia e Italia y la Argentina debe ganar ambos partidos si quiere clasificarse a la Fase Final de la Copa Davis, que se llevará a cabo en noviembre en Málaga: "Tengo que encontrar soluciones porque es lo que quiero y lo que el grupo necesita, y lo que yo tengo que aportarle al equipo. Tenemos que mejorar para tener chances. Cada partido es diferente. Va a estar en nosotros cómo nos tomamos esta derrota".

El fixture de Argentina en la Copa Davis.

El equipo capitaneado por Guillermo Coria volverá a jugar este viernes desde las 10 (hora argentina) ante Italia y un día después, a la misma hora, cierra su participación en el Grupo A contra Croacia. Los encuentros de esta primera fase se juegan en Bolonia, Italia.