Federer y el tenista argentino al que no quería enfrentar: "Era el jugador con el que temía jugar"

Goliat tuvo a su David. Y si hubo un Goliat en la historia del tenis bien podría haber sido Roger Federer, uno de los más grandes sino el más grande de todos. El suizo anunció este jueves a los 41 años su retiro del tenis con una conmovedora carta que sacudió el mundo del deporte. Ese gigante del tenis también tuvo un rival que lo complicó varias veces, y justamente tiene ese nombre bíblico: David Nalbandian. El tenista argentino fue el jugador a quien el helvético "temía" enfrentar.

David Nalbandian, el tenista que le costaba enfrentar a Roger Federer.

En la previa de un enfrentamiento contra el cordobés en la final del Masters de Madrid en 2007, Federer había revelado cierto miedo: "Hemos tenido batallas duras. Él ha ganado las primeras cinco o seis, era un rival del que tenía miedo de jugar, pero al final cambié esta estadística. Algunos temen que me gane después de lo que sucedió en la Copa Masters, pero ya veremos. Estoy preparado".

El historial entre el suizo y el argentino terminó 11 a 8 en favor del europeo, pero Nalbandian siempre fue uno de los rivales más complicados de enfrentar para él. De hecho, el nacido en Basilea torció la historia a su favor en los últimos tres partidos, con tres triunfos seguidos.

"Nalbandian fue el último que me ganó en pista cubierta, en Shanghai. Hizo un partido estupendo. El año pasado jugué en semifinales con él e hizo un buen partido pero gané", había recordado Federer en una entrevista. Curiosamente, el de Unquillo le ganaría la final de ese torneo.

Por su parte, Nalbandian explicó en 2020: "Cuando jugaba contra Roger sabía que te iba a matar a saques y a derechazos, pero también conocía sus defectos. Había que generar espacios, por eso le jugaba tanto a la derecha".

"Es cierto que de revés empezó siendo mucho más limitado de lo que terminó siendo, luego ya encontró la regularidad. Si me ganaba los puntos en dos golpes no me enfadaba, sabía que era su virtud, pero cuando se jugaba el punto largo… en el 90% de las ocasiones ese punto tenía que ser mío", explicaba el cordobés sobre Federer.

"Si no ganaba esos puntos entonces no había forma, no salían los números. El objetivo era hacerlo correr y, en el caso de estar bien posicionado, siempre le tiraba a la derecha para generar espacios y que él no jugara tan cómodo”, analizaba en ese momento.

Por otra parte, Nalbandian recordó su historial y particularmente apuntó a la final del Masters de Shanghai, que se llevó en cinco sets después de encontrarse dos sets abajo: "El historial de partidos con Roger, después de haberle ganado tanto de junior, me daba esperanza para seguir peleando. No era un tipo ante el que había perdido diez de diez. Roger es de los más grandes de la historia, eso es indiscutible, pero el hecho de haberle ganado tantas veces hacía que yo sacara el ídolo de dentro y le enfrentara como uno más”.

Nalbandian y Federer se enfrentaron en tres finales: las de Shanghai y Madrid las ganó el argentino, en tanto que el suizo se quedó con la disputada en Basilea, su hogar, en 2008.