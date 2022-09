La sugestiva frase de Campazzo sobre su futuro en la NBA: "Ahora queda..."

El básquet argentino está de festejo. La Selección volvió a salir campeona de América tras 11 años y lo hizo nada menos que ante Brasil como visitante. Tras una final que definió como "un infarto", Facundo Campazzo habló sobre qué será de su futuro y dio a entender que todo apunta a una continuidad en la NBA.

Horas antes del partido decisivo de la AmeriCup, Germán Beder, jefe de prensa y amigo del 7, desmintió de forma categórica una versión que surgió de España sobre el regreso del base al Real Madrid. Este lunes, Campazzo habló en Todo Pasa, programa radial conducido por Matías Martin, y aseguró que no pensó en su futuro hasta después de la definición: "La verdad es que tenía toda la energía puesta en la Selección, entonces no me preocupaba. Capaz ante de dormir me agarraba un poco de ansiedad", reconoció.

Sin embargo, el cordobés, que logró su tercer título con la camiseta celeste y blanca, aceptó que ahora sí está nervioso por conocer su próximo destino: "Ahora cuando termino de hablar con ustedes me voy a mi casa en Córdoba", reveló el 7, a lo que Matías Martin le preguntó que seguía después de su tierra natal. "Buena pregunta", respondió Campazzo entre risas.

Y esta es la fotoooooooooo! pic.twitter.com/GkSIXyNfjS — Facu Campazzo (@facucampazzo) September 12, 2022

"Tengo toda la mudanza de la casa [en Denver, ciudad donde jugó los últimos dos años] hecha, así que ahora queda saber cuál es el equipo y ahí mudarme", agregó el jugador de 31 años. Al hablar de "equipo", se puede intuir que su destino estará en otra franquicia de la NBA y no en Europa.

Por último, Campazzo expresó que "estos días, este mes va a saber una movida para todos lados", aunque hizo hincapié en la incertidumbre que reina en la situación: "Descansaré un poco, pero tengo que volver a entrenar porque no sé, la verdad es que no sé cuándo se va a solucionar todo o cuándo voy a saber donde voy a jugar".