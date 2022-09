El histórico discurso de Ginóbili al ingresar al Salón de la Fama: “No estoy acá por lo que hice, sino porque…”

Una leyenda. El mejor basquetbolista en la historia de la Argentina. El deportista ideal, adentro y afuera de la cancha. Este sábado 10 de septiembre del 2022, fecha que quedará inmortalizada para siempre, Manu Ginóbili se convirtió en la primera persona nacida en nuestro país en ser incluida dentro de un grupo tan selecto como lo es el Salón de la Fama de la NBA. Un orgullo. Es eso. Nos da eso. Y como lo hizo a lo largo de toda su carrera, en este momento tan especial, se desenvolvió así: con grandeza.

El discurso de Manu Ginóbili

"Para jugadores como yo, los logros individuales no son importantes. No estoy acá por lo que hice, sino porque fui parte de un equipo".

"Lo más increíble es que en simultáneo tenía una carrera tan linda y exitosa como la de la Selección Argentina. Siempre lo hicimos todo como equipo".

"La experiencia en Italia fue muy valiosa para mí. No sólo por lo que crecí como jugador, sino también como persona. Ese paso me permitió conseguir lo que para mí era un sueño inalcanzable: llegar a la NBA".

"Durante esos años en Reggio Calabria, estaba en un torneo nacional y de repente recibí un llamado en el que me decía que había sido ¿¡drafteado por San Antonio Spurs!? Yo dije: ¡Qué! No lo podía creer. Literalmente no lo podía creer. Tenía cero expectativas de siquiera poder tener una charla con los Spurs. Mi agente me dijo que no sabía que iban a draftear... Los Spurs fueron una gran familia sobre la cual siempre me apoyé. Dieciséis años".

"Si tengo que elegir un momento para detener el tiempo, es todo el tiempo que viajamos juntos y las cosas que hicimos. Amo lo que somos y lo que ustedes son (a sus hijos)".