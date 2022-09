El pádel avanza en Mendoza con una nueva asociación que sueña en grande

Lejos de la moda que supo ser en el pasado, el pádel está en una etapa de expansión a nivel mundial, y la nueva Asociación Mendocina de Jugadores de Pádel busca que nuestra provincia no se quede afuera. Creada hace solo dos meses, esta nueva organización ya cuenta con 250 afiliados y muchos planes para el futuro.

Marcelo Daud, titular de la organización, habló con MDZ para dar detalles de qué se viene para el pádel mendocino. Lo primero que destaca es que cuentan con el aval de la Asociación de Pádel Argentino, que regula la actividad a nivel nacional. Desde la APA comenzaron a empujar el pádel argentino hacia adelante, y ya cuentan con un antecedente inesperado: organizaron un torneo de Premier Padel en Mendoza y consiguieron un récord histórico de asistencia, con más de 11 mil personas en un día.

La AMJP fue nexo entre Premier Padel, APA y el Gobierno provincial en esta apuesta. Y resultaron ganadores, ya que consiguieron todo lo que esperaban en cuanto a público, y más. Fernando Belasteguín, máxima figura histórica del pádel, consideró que el P1 de Mendoza fue, en sus palabras, "el mejor torneo que jugué en mi vida".

El mejor torneo que jugué en mi vida! uD83DuDC4FuD83DuDC4FuD83DuDC4FuD83DuDC4FuD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDDE6uD83CuDDF7??????

Pablo/Franco me encantó competir y luchar contra ustedes, disfruten del merecido campeonato!@Arturocoello__ gracias y sabes lo que te aprecio.

Al público…..me hicieron llorar toda la semana, GRACIAS GRACIAS!!!! pic.twitter.com/5JEDCMOsLK — FernandoBelasteguin (@FBelasteguin) August 15, 2022

A pesar del éxito arrollador conseguido, desde la AMJP consideran que este 2022 es un punto de partida. Ya hubo experiencias similares en el pasado, pero no prosperaron. En los noventa existieron "dos o tres asociaciones", recuerda Daud, pero desaparecieron rápidamente. Ahora, en cambio, la nueva organización "llegó para quedarse".

La organización es necesaria. Tras la pandemia el crecimiento del pádel fue imparable. El récord alcanzado durante las semifinales de Premier Padel -11.106 personas en el Arena Aconcagua- fue la expresión de un boom arrollador. Daud estima que entre 40 y 50 mil personas juegan al pádel en Mendoza, y los números del torneo demostraron que no está errado, ya que 55 mil personas asistieron a los diferentes encuentros.

Parte de la delegación que participó del Argentino en Córdoba. Foto: Maximiliano Ríos para MDZ

Un lugar entre los grandes

Probablemente el desafío más grande sea la profesionalización. Gustavo Rojas, tesorero de la Asociación, explica que estar bajo el paraguas de la APA permite participar de competencias nacionales y representar a Mendoza. Ya tuvieron su primera prueba. Este fin de semana se disputó un Argentino en Córdoba, y la delegación mendocina, comandada por Rojas, obtuvo excelentes resultados.

Actualmente nuestra provincia no tiene nombres en los dos circuitos predominantes del deporte, Premier y World Padel Tour. Esto no significa que no pise fuerte en otros ámbitos. En categorías senior ya obtuvo importantes éxitos, como el mundial que se disputó en Las Vegas.

Ahora el trabajo comenzará desde abajo. Daud explica que tienen planes también para el amateurismo. "Estamos preparando convenios para que los afiliados a la asociación tengan descuentos en clases, equipamiento y la posibilidad de participar de todos los torneos que organicemos", remarca. Alrededor de 40 mil personas juegan al pádel en Mendoza. Foto: Maximiliano Ríos para MDZ

También se fomentará la creación de "escuelitas". "El primer paso que vamos a dar es la creación de escuelitas. Empezar con el semillero y fomentar el futuro", señaló Daud. "A nivel amateur además estará el incentivo de representar a Mendoza en diferentes torneos en el país", agrega. Esta posibilidad se le abrirá ahora a personas de diferentes categorías, no sólo a las más avanzadas.

El futuro parece apuntar a la ultra-profesionalización, ya que -como reconoce Daud- la idea es seguir el modelo español, uno de los países más avanzados en el deporte. "La idea es seguir el modelo de España, a pesar de las dificultades argentinas. O sea, lograr que los jugadores tengan apoyo, soporte y una buena escuela donde empezar. Poder apostar por el pádel en Mendoza", señala.

La actualidad del pádel permite pensar que esos sueños se pueden cumplir. No sólo son más las personas que lo practican, sino que a nivel internacional está en un momento inédito. En España, por ejemplo, son más los inscriptos en asociaciones de pádel que de tenis. Los jugadores ahora pueden vivir de la práctica del deporte del 20x10, y algunos ya son verdaderas estrellas a nivel mundial.

En este marco, a Mendoza sólo le queda crecer.