El "acto de indisciplina" por el que Gago colgó a Cardona en Racing

Desde que llegó a Avellaneda, Edwin Cardona estuvo en el punto de mira de la prensa y los hinchas. El nivel del colombiano no fue el esperado durante todo el año y el presente de Racing no ayuda a calmar las aguas. De hecho, Fernando Gago decidió apartar del equipo al enganche para el próximo partido por motivos extrafutbolísticos.

Cardona salió reemplazado ante Estudiantes y no jugará ante Patronato.

De acuerdo con lo que adelantó el sitio partidario Racingmaníacos, el DT colgó a Cardona y a Leonel Miranda por "actos de indisciplina" para la visita de Patronato de Paraná al Cilindro. Según pudo saber MDZ, la decisión sobre el colombiano habría llegado por distintos episodios en las prácticas.

Gago no citó a Cardona, por quien Racing pagó tres millones de dólares en enero, para el partido de este martes en Avellaneda porque el colombiano no habría obedecido a los pedidos del preparador físico de la Academia en los últimos entrenamientos, sumado a algunas llegadas tarde a las prácticas. Este combo de indisciplina habría sido el detonante para que Gago no lo considere para el próximo partido.

Por otra parte, a Miranda no lo verían en buen estado físico y tendría que realizar ejercicios físicos particulares hasta recuperar la forma.

En la visita a Estudiantes de la última fecha, Gago sorprendió y puso a Cardona como titular. Sin embargo, el jugador volvió a demostrar un flojo desempeño, lo que provocó que el DT lo saque de la cancha antes de los 15 minutos del segundo tiempo.