La “sobrada” frase de Riquelme sobre el planteo del River de Gallardo: “Nosotros pensábamos que…”

Después de tres años, la Bombonera fue escenario de un superclásico con público. Boca le dio una alegría a su gente y le ganó a River con lo justo. Una de las grandes sorpresas del partido fue el esquema de cinco defensores que puso Marcelo Gallardo en cancha y Juan Román Riquelme aseguró que lo sorprendió, además de dejar una chicana sobre los jóvenes del Xeneize.

En charla con ESPN, el vicepresidente reconoció que la formación de River lo tomó por sorpresa: "Nosotros pensábamos que River iba a jugar con línea de cuatro, cuando vimos que pusieron cinco se nos cambió un poco el tema. Siempre tengo la sensación de que Suárez va a jugar, es una pena que ande con molestia, es uno de los mejores del país. Nosotros competimos bien, fuimos protagonistas, el primer tiempo el equipo se plantó en campo rival, enfrentamos a un buen equipo y nos pone muy felices haber ganado", analizó.

Por otra parte, Riquelme aseguró que Boca "ganó el clásico merecidamente" y, al referirse a la actualidad del plantel xeneize, resaltó la importancia de los juveniles: "Nosotros confiamos en el grupo que tenemos, nos falta el mejor del fútbol argentino, porque tener a Villa dentro de la cancha es bueno para todos los hinchas. Langoni es otro chico de Inferiores que hizo un clásico muy bueno, vamos confiando en lo que tenemos. Nuestro entrenador conoce a los jugadores de Reserva".

Riquelme, quien reconoció que "estoy contento porque el equipo compitió y ganó, soy un hincha más", no escatimó en elogios para Boca: "El equipo fue mejor. Cuando el otro equipo es superior no me da vergüenza decirlo. Pero Boca fue mejor, es así. Estos chicos se animaron a competir", sentenció.

Por último, el dirigente e ídolo xeneize habló sobre el rol del público local en la Bombonera: "Volvimos a jugar en en casa con gente después de muchos años. Desde el mediodía la calle estaba llena. ¡Cómo no vas a tener ganas de jugar este partido! Cuando la gente salta vos sentís que jugás con más", cerró.