La sorpresiva justificación de Gallardo de su planteo ante Boca: "Puedo..."

En la previa, Marcelo Gallardo aseguró que su equipo se sentía cómodo como visitante ante Boca. Sin embargo, River cayó en la Bombonera en un superclásico, que dejó muy caliente.

Gallardo no le escapó a los micrófonos y se mostró enojado por la derrota. El Millonario no pudo entrarle a la defensa de Boca y, al ser consultado por el esquema, el Muñeco disparó: "Equivocarme me puedo equivocar siempre, hasta haciendo las cosas bien".

El partido fue, en palabras de Gallardo, "chato". Las opciones de gol fueron escasas para ambos, algo que afirmó el Muñeco: "Fue un partido con poco juego. De mediocre para abajo en cuanto al juego. El detalle termina definiendo el partido. Fue un partido bastante chato de los dos. El descenlace estuvo en el detalle", analizó.

