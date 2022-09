Viví en MDZ el Mundial de Sudáfrica junto a Los Pumas 7s

Entre el 9 y el 11 de septiembre se llevará a cabo la novena Copa Mundial de Seven, que en esta ocasión se disputará en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

La Argentina con su seleccionado, Los Pumas 7s, llega como uno de los mejores equipos de la temporada, gracias al cuarto puesto conseguido en el Circuito Mundial, que finalizó el último domingo en Los Ángeles, con el quinto puesto conseguido en esa etapa.

Edimburgo, el primer Mundial de Seven

El primer Mundial de Seven llegó dos años después del Segundo Mundial de XV, disputado en Inglaterra 1991. Edimburgo fue la sede, más precisamente en el mítico estadio de Murrayfield, escenario dónde Escocia juega habitualmente sus partidos de local.

Los Pumas 7s ganaron la Copa de Plata, el segundo trofeo en importancia que se disputó después de la Melrose Cup, el trofeo que se juega usualmente como la Copa de Oro.

El equipo argentino integró la Zona C y jugó la etapa clasificatoria los dos primeros días del torneo, el 16 y 17 de abril de 1993. No clasificó para el Oro porque perdió ante Tonga, el seleccionado que dio la sorpresa y además superó a Australia con un drop en la última jugada por 10 a 7. Try a España para ganar la Copa de Plata. (Foto: gentileza Gustavo Jorge)

La Argentina venció a Italia, por 17 a 7, a Escocia por 14 a 10 y a Taiwán, por 26 a 5. Las derrotas fueron la mencionada frente a Tonga, 26-5 y una goleada contra los Wallabies, por 42 a 5.

En el tercer día de competencia, el 18 de abril, el seleccionado nacional compitió por la Copa de Plata, superando a Corea en las semifinales por 24 a 0 y a España en la definición, por 19 a 12. Así finalizó en el noveno lugar en su primera participación en una Copa Mundial de Seven.

En la Copa del Bowl, el equipo local, Escocia perdió ante Japón por 33 a 14. Este trofeo se juega entre los equipos que finalizaron en los últimos puestos de cada zona.

En la lucha por el título, la Melrose Cup, los cuartos de final se dividieron en dos grupos: la Zona E integrada por Fiji, Irlanda, Samoa y Tonga y la D conformada por cuatro potencias de este deporte, Australia, Inglaterra, Sudáfrica y Nueva Zelanda. Los semifinalistas fueron Irlanda vs. Australia y Fiji vs. Inglaterra.

El partido final enfrentó a Inglaterra vs. Australia. Los ingleses dieron la nota y se consagraron para llevarse el primer título mundial, al ganar por 21 a 17.

La gran figura del torneo fue Andrew Harriman, un wing que lució la camiseta número 9 en su espalda y fue una verdadera pesadilla para sus rivales, consagrándose además el tryman del certamen.

El plantel argentino

Con Ricardo Paganini y Miguel Setién como coaches, Los Pumas 7s lo integraron los siguientes jugadores: Los Pumas 7s RWC 1993. (Foto: gentileza Gustavo Jorge)

Arbizu, Lisandro (Belgrano Athletic)

Baraldi, Pedro (Jockey de Rosario)

Del Castillo, Fernando (Jockey de Rosario)

García, Gonzalo (Duendes de Rosario)

García Simón, Hernán (Pueyrredón)

Herrera, Horacio (Córdoba Athletic)

Jorge, Gustavo (Pucará)

Mesón, Santiago (Tucumán RC)

Terán, Martín (Tucumán RC)

Viel, Cristian (Newman)

EL TESTIMONIO: por Gustavo “El Cuta” Jorge

“Éramos un gran grupo de amigos”

Jugó en Pucará y en el CASI, además ser uno de los trymen históricos del rugby argentino con la camiseta de Los Pumas.

El Cuta Jorge fue el tryman de aquella final por la Copa de Plata, disputada ante España y que ganaron los argentinos con dos tries del veloz wing.

En diálogo con MDZ el Cuta recordó algunas anécdotas de aquel primer Mundial de Seven, en una etapa muy amateur para nuestro rugby: “Nosotros éramos un gran grupo de amigos, demasiado amateurs, ni físico hacíamos en esa época”.

Una competición nueva y un campeonato muy exigente para una etapa dónde el rugby empezaba a cambiar: “Para la final llegábamos como candidatos pero estábamos muy cansados. Al revés de otros equipos que nos superaban en velocidad sabíamos que teníamos paridad con España y mejor manejo, por lo tanto si conservábamos la pelota en la final era factible que podíamos ganarla”.

Con respecto al Mundial y el sorpresivo título de Inglaterra, que en esos años no llegaba como uno de los posibles ganadores, el Cuta nos contó una anécdota que no dejó de llamarnos la atención: “En esa época Fiji era mucho más de lo que es ahora y el único candidato a salir campeón del mundo. Pero antes del torneo, en la etapa del circuito que se jugó en Hong Kong, ya decían que no iban a ganar la Copa por el frío que hacía en Edimburgo. Que era insoportable ese clima para jugar el seven. Se los veía en las tribunas, muertos de frío y todos tapados con frazadas”. Los fijianos se quedaron en las semifinales cuando perdieron contra los ingleses por 21 a 7.

El mundo del rugby se empezaba a profesionalizar y el seven, en unos años más, comenzaría a rodar durante cada año con un Circuito Mundial y jugadores especializados en la disciplina.

Pero para eso todavía faltaba, Edimburgo 93 fue sólo el comienzo, dónde Inglaterra se coronó como el primer ganador y Los Pumas Sevens se llevaron la Copa de Plata.