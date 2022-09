Qué dijo Julián Álvarez tras su primer doblete en el City: “Estaba preocupado antes de…”

La inmediata adaptación de Julián Álvarez al Manchester City no deja de ser gratificante. El cordobés va tomando cada vez más un lugar protagónico dentro del equipo. Este miércoles, en la tremenda goleada 6-0 al Nottingham Forest que significó su debut como titular en un partido oficial, el ex River marcó sus primeros dos goles en la Premier League. Después del partido, aún en castellano, habló con la prensa inglesa y admitió que, pese a que su proceso de aclimatación terminó siendo bastante rápido, temía porque no fuera así.

"Estaba un poco preocupado antes de venir porque era un mundo nuevo y un club tan grande. Pero mis compañeros y el cuerpo técnico me ayudaron mucho, me siento bien. Adentro de la cancha también me ayudan mis compañeros y es todo mucho más fácil", contó aliviado Julián. Feliz por el doblete, agregó: "Muy contento en lo personal y por el equipo, por haber marcado goles y porque nos llevamos el triunfo con toda nuestra gente".

Contra el Nottingham ocupó una posición (móvil) de falso extremo izquierdo, distinta a la del último tiempo en River: "Siempre trato de ayudar al equipo desde donde sea: en la parte defensiva a la hora de presionar y a la hora actuar en el juego o de marcar en la fase final. Este miércoles estuve en las tres fases ayudando. Si bien en el último tiempo venía jugando más de 9, lo puedo hacer más retrasado como en este partido o por las bandas, así que puedo adaptarme. Ya sea con Erling (Haaland) u otros jugadores podemos complementarnos bien".

El centrodelantero fue Haaland, que ¡metió tres de nuevo! Y se llevó el elogio de Julián: "Es un jugador tremendo. Lo que viene haciendo todo este tiempo. No sólo en Manchester City, sino también en los otros clubes donde ha jugado y en su selección. Es un gran jugador y una gran persona también. Me pone muy contento (su hat-trick) y siempre que podamos ayudar al equipo, bienvenido sea".

Desde que Julián llegó al City, Pep no para de tirarle flores.

A su vez, Álvarez también se mostró muy agradecido con Guardiola: "Obviamente que me pone muy contento que un entrenador de la dimensión de Pep, que es uno de los mejores del mundo, diga eso de mí. Es un orgullo, pero siempre trabajé de la misma forma y lo voy a seguir haciendo para ayudar y seguir aprendiendo".

Desde que se puso la camiseta del Manchester City por primera vez lleva jugados cinco partidos oficiales y metió tres goles en 179'. Es decir, tres tantos en dos partidos completos. Tremendo.